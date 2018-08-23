Вільне життя
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23.08.2018 автор:  Вільне Життя

Ох, ця піца!

У всьому світі щорічно продається декілька мільярдів піц. Відомо, що тільки бразильці за день споживають більше одного мільйона цієї унікальної страви. Американці ж їдять близько 100 гектарів піци на день, тобто близько 350 шматків у секунду. А середній європеєць — 300 кг піци на рік.

Цікаво, що в Італії, на батьківщині страви, можна купити парфуми та косметичні засоби із запахом піци. В основі рецепта — тільки натуральні інгредієнти: олії орегано і базиліка, а також томатний екстракт.

А ось рецепт приготування традиційної піци в цій країні захищений законом про автентичні продукти. Її діаметр не може перевищувати 35 см, товщина разом із начинкою — 2 см. Готувати таку піцу можна тільки в дерев’яній печі при температурі 450 градусів за Цельсієм.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел

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