Ох, ця піца!

У всьому світі щорічно продається декілька мільярдів піц. Відомо, що тільки бразильці за день споживають більше одного мільйона цієї унікальної страви. Американці ж їдять близько 100 гектарів піци на день, тобто близько 350 шматків у секунду. А середній європеєць — 300 кг піци на рік.

Цікаво, що в Італії, на батьківщині страви, можна купити парфуми та косметичні засоби із запахом піци. В основі рецепта — тільки натуральні інгредієнти: олії орегано і базиліка, а також томатний екстракт.

А ось рецепт приготування традиційної піци в цій країні захищений законом про автентичні продукти. Її діаметр не може перевищувати 35 см, товщина разом із начинкою — 2 см. Готувати таку піцу можна тільки в дерев’яній печі при температурі 450 градусів за Цельсієм.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел