Проаналізували бюджет і оновили програми

Під час першого пленарного засідання десятої сесії депутати навіть відмовилися від обідньої перерви й розглянули понад сімдесят питань.

Почали зі звернень до найвищих органів влади. Перше з них містить вимогу відновити фінансування компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та добровольцям-учасникам антитерористичної операції. Цей документ є узгодженим варіантом, над яким працювали і депутати, і громадські організації.

У зверненні до Верховної Ради, Міністерства екології та природних ресурсів сесія висловила негативне ставлення до заборони полювання в гідрологічних заказниках. Таке обмеження, резонно відзначили депутати, жодним чином не вплине на збереження водно-болотних масивів, а тільки викличе напругу в суспільстві. Заборона полювати в орнітологічних заказниках зрозуміла, а гідрологічному — мисливці ніяк не можуть шкодити. Тож до ВР і Мінекології надійшло прохання припинити дії щодо обмеження полювання в таких угіддях.

Депутати детально обговорювали звернення стосовно заборони експорту дров і встановлення кримінальної відповідальності за контрабандний вивіз лісу-кругляка. ВР ухвалила відповідний закон, але з ним не погодився Петро Порошенко. Тож передбачалося закликати Верховну Раду подолати вето Президента. Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олег Яремко розповів про заходи для захисту лісів, про збільшення лісистості в області. Голова облдержадміністрації Степан Барна наголосив: контролювати, що продають за кодон, необхідно, але не можна перешкоджати діяльності підприємств. Із цього питання висловили свою позицію народні депутати України Василь Амельченко й Тарас Пастух. А от рішення не ухвалили, забракло голосів. Двічі робили спробу повернутися до розгляду питання, але й це не вдалося.

Зате жодного застереження, ані жодного сумніву ні в кого не було, коли вшановували Героїв Небесної Сотні. Сесія присвоїла звання «Почесний громадянин Тернопільської області» Олександрові Капіносу, Устимові Голоднюку, Назарові Войтовичу, Василеві Мойсею, Ігореві Костенку, Тарасові Слободяну, активному учасникові Революції гідності й військовику добровольчих батальйонів «Січ» та «Закарпатська Січ» Володимирові Стаюрі — посмертно.

Депутати високо оцінили вклад у розвиток науки й освіти, в підготовку висококваліфікованих спеціалістів декана факультету аграрної економіки і менеджменту Тернопільського національного економічного університету Бориса Язлюка та кандидата економічних наук, доцента, директора навчально–наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина цього ж вишу Ігоря Таранова. І звернулися до парламенту з клопотанням нагородити науковців грамотами Верховної Ради України.

У першому півріччі цього року доходи загального фонду обласного бюджету становили 4021759204 гривні, видатки — 3927674815. Це — тільки одна позиція в звіті ОДА про виконання бюджету за вказаний період. Загалом позицій було багато, депутати отримали детальну інформацію і стосовно загального, і щодо спеціального фондів. Сесія затвердила звіт переконливою більшістю голосів.

Депутати проголосували за проект рішення про внесення змін до обласного бюджету на нинішній рік, скоординували низку обласних програм.

У квітні цього року Бучацька міськ–рада ухвалила рішення про надання райцентру статусу міста обласного значення. Підтримала його й районна рада. Тепер питання пройшло наступний етап — сесія обласної ради звернулася до ВР із проханням ухвалити відповідну постанову.

Наприкінці засідання депутати, так би мовити, занесли каральний меч над головами двох директорів шкіл. Керівники не виконали рішення облради, постало питання про звільнення їх із роботи. Але мечем замахнулися не дуже рішуче. Заступники голови облради Василь Деревляний і Любомир Крупа одразу ж заявили, що їхні фракції не будуть голосувати за це питання. І отримали аплодисменти від «групи підтримки», яка приїхала захистити керівників. Люди підвелися зі своїх місць, і стало зрозуміло, що вони налаштовані рішуче. Депутати трохи подискутували, чи варто ухвалювати пропоноване рішення, і по одному, по двоє пішли до виходу. Табло висвітило цифру — 28. З такою кількістю депутатів продовжувати пленарне засідання стало неможливо, і голова облради Віктор Овчарук закрив його.

М. ЛУКАШКЕВИЧ.

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