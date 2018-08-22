Увага: підсумки конкурсу! «Жіночі історії» тривають!

Напередодні дня народження багаторічної ведучої «Калини» світлої пам’яті Людмили Овсянної ми традиційно підбиваємо підсумки конкурсу пам’яті цієї журналістки «Жіночі історії».

Конкурс триває в нашій газеті рік у рік. Щосерпня ми називаємо імена переможців та преміюємо їх. Від торішнього вересня донині в конкурсі взяли участь 49 історій 23-х авторів. Просимо вибачення в тих, чиї розповіді не встигли потрапити на шпальти «Калини» — ми їх обов’язково надрукуємо згодом.

Щиро дякуємо всім авторам, котрі протягом конкурсного року прикрашали нашу сторінку розповідями про особливі жіночі долі. Спасибі Ганні ЧЕМЕРІ з Вікна Гусятинського району, студентці ТНПУ ім. В. Гнатюка Вірі МИСЕВИЧ, Аделії МАКАРІ з Буряківки, Марії ПЕЛИХ із Поділля Заліщицького району, Славкові КУЦОМУ з Конюхів Козівського району, Олександрі ВАЛЬЧИШИН з Урожайного Борщівського району, Василині ВОВЧАНСЬКІЙ, Ліні МИЛУШ із Тернополя, Станіславі ЯРІШ із Волі Теребовлянського району, трьом авторкам, котрі не вказали своїх прізвищ — Невідомій із Чортківського району, Просто Марії із Заліщицького та Христині з Тернополя.

Дякуємо своїм давнім вірним авторам і переможцям попередніх турів конкурсу Вірі ФРЕЙЧАК із Долини на Теребовлянщині, Мирославі СЕРЕДЮК із Тернополя, Марії ПОЖАРНЮК із Кривенького Чортківського району, Раїсі ОБШАРСЬКІЙ із Чорткова, Тетяні КРУНЬ із Городниці на Гусятинщині, Світлані НЕСТЕРОВИЧ із Гусятина, Оксані КИШКАНЮК зі Слобідки Заліщицького району, Зої КОЛЕСНИК із Шумська.

Цьогоріч третє місце — в Григорія ШЕГЕРИ зі Старого Олексинця на Кременеччині за розповіді «Хризантеми цвітуть восени» (10.01.2018) і «Кара за пророка» (9.05.2018). Друге — в Івана ГУЛЕЯ за історію «Тужить душа за вами, гори…» (11.04.2018). А переможницею «Жіночих історій-2017—2018» стала Олена ПОЛІЩУК із розповідями «На паперті любові» (27.12.2017), «Децибели німого крику» (8.11.2017), «Загублена троянда» (18.04.2018) і «Квітковий флірт» (25.07.2018).

Вітаємо переможців! Премії та дипломи чекають на них. І нагадуємо, що конкурс «Жіночі історії» пам’яті Людмили Овсянної триває. Просимо надсилати розповіді про особливі жіночі долі на електронну адресу kostlilia@gmail.com або поштову: редакції газети «Вільне життя плюс» із поміткою «На конкурс «Жіночі історії», вул. Гетьмана Сагайдачного, 9, м. Тернопіль, 46001.

Ліля КОСТИШИН,

ведуча «Калини».

Фото з вільних джерел