А хтось із них — майбутні олімпійці

Наприкінці минулого тижня у Вінниці визначилися лауреати Всеукраїнських змагань з легкої атлетики, організованих громадською організацією ВФСТ «Колос». У традиційних стартах, які проходять під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?», взяли участь юні прихильники «королеви спорту» з багатьох областей нашої держави віком до п’ятнадцяти років.

Честь збірної Тернопільщини захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, яку очолює Олександр Куриляк. І виступили на «відмінно», зібравши щедрий урожай нагород. У забігах на 400 і 200 метрів не було рівних підопічній Наталії Гавронської Вікторії Драгунцовій. А Сніжана Лаврик порадувала свого наставника Миколу Ситарчука «золотом» у спринті і другим місцем у бігу на ті ж 200 метрів. Ще троє наших земляків чотири рази піднімалися на третю сходинку п’єдесталу пошани. Бронзової медалі Анастасія Шараварник удостоїлася за досягнення в бігу на 100 метрів, Ігор Танасійчук — у стрибках у довжину, а підопічний своєї мами Олени Клименко Максим Клименко — в бігу на 100 і 200 метрів.

Тріумфальним видалося і завершення змагань. Дружній квартет у складі Анастасії Шараварник, Вікторії Драгунцової, Романа Пухонського і Максима Клименка поклав до скарбнички збірної краю ще одне «золото» за перемогу в комплексній естафеті з бігу на 100х200х300х400 метрів. У командному ж заліку юні тернопільські легкоатлети вибороли четверте місце.

На фото: переможці в комплексній естафеті разом з Наталією ГАВРОНСЬКОЮ.

Фото з архіву організаторів