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Вільне життя  |  Новини  |  Тернопіль  |  Безпечність дорого вартує
05.09.2018 автор:  Віра Перун

Безпечність дорого вартує

Злодій виніс із помешкання жительки Теребовлянщини ювелірних виробів на понад 100 тисяч гривень. Мешканка Струсова поралася по господарстві, тож вирішила не зачиняти вхідні двері. Її безпечністю скористався невідомий.

Він проник у помешкання, знайшов сховок із прикрасами і непомітно зник. Потерпіла не одразу помітила пропажу цінностей. Лише згодом побачила, що трапилося, і звернулася до правоохоронців.

За інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області, усього зникло 15 золотих ювелірних виробів. Загальна вартість викрадених речей становить понад сто тисяч гривень.

Схожа ситуація трапилася з мешканкою села Гиньківців, що в Заліщицькому районі. Жінка не зачинила вікно, тож злодій легко проліз усередину й забрав її заощадження. Зникло чотири з половиною тисячі гривень.

Фото з вільних джерел

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