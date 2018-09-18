Велика справа — досвід

На завершальний у першому колі матч дев’ятого туру чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги минулої неділі в гості до футболістів тернопільської «Ниви» завітало «Полісся». Очоливши житомирську команду менше місяця тому, колишній гравець київського «Динамо» Анатолій Безсмертний, який уже має і чималий тренерський стаж роботи, насамперед зробив ставку на досвідчених підопічних.

Останніх у «Поліссі» і справді вистачає. З одинадцяти гравців стартового складу семеро — віком від 26-ти до 34-х років. Причому деякі (Олександр Лебеденко, Ігор Чередниченко, добре знайомі по виступах за тернопільську «Ниву» Ярослав Захаревич, Віталій Сокуренко) чимало пограли не тільки в першій лізі, а й в елітному дивізіоні вітчизняного футболу. І досвід гостей, помножений на доволі швидкісні дані молодших за віком партнерів з атакувальної ланки, допоміг їм уже на дев’ятій хвилині забити гол, який і став вирішальним у зустрічі.

Штрафний удар у бік воріт господарів метрів щонайменше з 25-ти, здавалося, не мав би призвести до «пожежі» в їхніх володіннях. Однак голкіпер Максим Механів, не надто вдало зреагувавши на влучний постріл у захищений «стінкою» з оборонців «Ниви» кут воріт, допоміг суперникам домогтися бажаного. Вже за мить м’яч опинився в півзахисника житомирців Андрія Шишигіна, який уникнув підкату у виконанні Павла Макогона і влучно пробив повз воротаря — 1:0 на користь «Полісся».

Чи мали господарі шанс хоча би уникнути поразки? Більшість із трьох з половиною тисяч прихильників зелено-жовтих, які прийшли підтримати улюбленців, дала би дипломатичну відповідь. Футболісти «Полісся», мабуть, були ближчими до того, аби подвоїти перевагу. Хоча і не можна не згадати, що в другому таймі вигідні моменти не реалізували Микола Темнюк та Ігор Кохман.

Інші результати дев’ятого туру: «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Нива» (Вінниця) — 2:2, «Черкащина» — «Верес» (Рівне) — 1:2, «Минай» (Закарпатська область) — «Буковина» (Чернівці) — 3:0, «Калуш» — «Поділля» (Хмельницький) — 0:0.

Друге коло футболісти тернопільської «Ниви» розпочнуть другою підряд домашньою зустріччю. В неділю, 23 вересня, прийматимуть одноклубників з Вінниці. Початок гри — о 16-й годині.

Фото із сайту ФК «Нива» та автора