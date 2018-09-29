Виграє команда, а програє тренер

Дебют Віталія Шумського на посаді головного тренера команди майстрів удалим не назвеш. Після чотиримісячного перебування біля керма тернопільської «Ниви» колишній її гравець написав заяву про звільнення, яку задовольнило керівництво футбольного клубу.

Останньою, так би мовити, краплею, стала друга підряд поразка на очах власних уболівальників. Минулої неділі в стартовому поєдинку другого кола чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги «зелено-жовті» з мінімальним рахунком 0:1 поступилися одноклубникам із Вінниці. Як і в попередньому матчі із житомирським «Поліссям», господарі знову геть не спромоглися продемонструвати належної агресивності при організації наступальних дій. Натомість чи не традиційну вже для себе помилку у власних володіннях цього разу допустили невдовзі після початку другого тайму. Причому так само вдруге підряд не обійшлося без не надто впевнених дій голкіпера. Цього разу Романа Жмурка, який, замінивши на 49-й хвилині травмованого Максима Механіва, вже через п’ять обертів секундної стрілки дозволив нападникові гостей Палові Федосову вразити ворота з гострого кута.

Інші результати десятого туру: «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Буковина» (Чернівці) — 1:1, «Поділля» (Хмельницький) — «Верес» (Рівне) — 0:1, «Минай» (Закарпатська область) — «Калуш» — 2:0, «Черкащина» — «Полісся» — 0:1.

У неділю, 30 вересня, гравці тернопільської «Ниви» під керівництвом виконувача обов’язків головного тренера Вадима Боженка гостюватимуть у Чернівцях, де вдруге в сезоні поміряються силами з місцевою «Буковиною». Проведений наприкінці липня дебютний поєдинок у Тернополі, нагадаю, завершився перемогою суперників — 2:0.

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