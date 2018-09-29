Восени — традиційний крос

Парк Національного відродження в нашому обласному центрі — улюблене місце прихильників здорового способу життя, які займаються легкою атлетикою в тернопільських «Інваспорті» і ДЮСШ «Інваспорт». Нещодавно, скажімо, саме там визначили лауреатів осіннього чемпіонату області з легкоатлетичного кросу серед людей з інвалідністю.

Участь у випробуваннях узяли близько ста любителів пересічного бігу із Заліщицького, Теребовлянського, Борщівського районів і Тернополя. Перед початком змагань їх тепло привітав начальник регіонального центру «Інваспорт», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин.

Головний же суддя, заслужений тренер України Володимир Каз мірчук повідомив, що після забігів жінок на 500 і чоловіків на 1000 метрів переможцями в своїх нозологіях інвалідності стали учениця Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I—III ступенів Марина Міщук і Юрій Каськів, учениця Заліщицького обласного багато профільного навчально-реабілітаційного центру Наталія Вейван і Микола Хрупалик, Тетяна Боднар і Володимир Гродзік, учні Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Ольга Петрук і Дмитро Морський та учні Теребовлянського навчально-виховного комплексу Іванна Сівардюк і Роман Трендовацький.

Лауреати змагань нагороджені медалями і грамотами.

Фото тернопільського «Інваспорту»