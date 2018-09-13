Від наймолодших до юніорів

Уже всьоме в місті Іллінці Вінницької області відбувся міжнародний турнір з боксу. На церемонії урочистого відкриття понад сотню юних майстрів шкіряної рукавички віком від шести(!) до сімнадцяти років із тринадцяти областей нашої держави, сусідніх Білорусі, Молдови і Румунії привітав почесний гість змагань, колишній чемпіон світу серед професіоналів за версією WBA В’ячеслав Сенченко.

На уславленого боксера, без сумніву, рівняються і юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. І постаралися це довести в рингу. В турнірі атлетів, чия вага не перевищує 52-х кілограмів, так і не знайшлося рівних Назарові Кордупелю. Відзнак за друге місце удостоєні Артем Сорочан (до 33-х кг) і Захар Фірман (до 35,5-х кг). А наймолодший тернопілець, семирічний Маркіян Собчак виборов «бронзу» в суперечці наймолодших, чия вага не перевищує 24-х кілограмів.

Не підвели і їхні партнери по секції. П’ятими в своїх вагових категоріях фінішували Костянтин Дмитрів, Тарас Кордупель, Ігор Волянюк, Едуард Шмигельський та Олександр Шеліхевич.

Юні тернопільські боксери займаються під керівництвом Руслана та Анатолія Фірманів.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮШ із літніх видів спорту.

На фото: Анатолій ФІРМАН разом із підопічними — лауреатами міжнародного турніру на Вінниччині.

Фото з архіву автора