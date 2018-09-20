Гарний ужинок юних

Вихованці Тернопільської міської ДЮСШ із водних видів спорту сповна користуються подарованою вереснем справжньою літньою погодою. І, що не менш приємно, успішно виступають на всеукраїнських регатах з веслування на байдарках і каное.

У селищі Добротвір на Львівщині, для прикладу, шостий рік підряд не залишилися без нагород всеукраїнських змагань «Єдина Україна», участь у яких узяли команди з Маріуполя, Зеленодольська Дніпропетровської, Енергодара Запорізької, Бурштина Івано-Франківської, Новодністровська Чернівецької областей, Луцька, Ковеля, Тернополя, Бережан, а також Добротвора, Кам’янки-Бузької і Львова.

Доробок юних тернопільських веслярів становить дев’ять медалей. По дві золоті нагороди на дистанціях 200 і 500 метрів у старшій віковій групі завоювали байдарочник Богдан Гасій із каноїстом Юрієм Слюсаревським. А в середній і молодшій — байдарочниці Ірина Марцюк з Єлизаветою Ліщиною. «Бронза» ж у суперечці дівчат середньої вікової групи на 200-метрівці дісталася Богдані Казмірчук.

Вдало, хоча нагород і не завоював, виступив також старший за них Ярослав Гасій. У перегонах юнаків 2004 року народження на каное-одиночках фінішував п’ятим на 500-метрівці і шостим — у короткому спринті. Двічі була шостою 14-річна Дарія Довбня, а п’яте місце на дистанції 200 метрів виборола на рік за неї молодша Ліза Балик.

Натомість у Львові завершилася вже сімнадцята «Львівська регата». В суперечці з командами з Києва, Херсонської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Одеської, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької, Волинської і Львівської областей тернопільським веслярам знову підкорився медальний п’єдестал. По дві золоті нагороди на дистанціях 500 і 200 метрів вибороли байдарочники Ігор Білоус (юнаки 2003—2004 років народження) і Богдан Гасій (2005—2006 р. н.). Другою на дистанції 500 метрів і третьою на 200-метрівці фінішувала Ірина Марцюк. Відзначимо також Катерину Марцюк і Сергія Барана, які в перегонах на 500 метрів вибороли відповідно п’яте і шосте місця.

На фото: юні тернопільські веслярі з одним зі своїх наставників Володимиром ГИКАВИМ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу