«Динамо» повертається в чемпіонські перегони?

Після шести підряд не виграних на вітчизняній і міжнародній аренах поєдинків київські динамівці потішили власних уболівальників двома підряд звитягами. Особливо порадувала позавчорашня виїзна в перенесеному матчі четвертого туру з «Маріуполем» — 2:0.

Вочевидь у відповідь на анонс недружнього для себе футбольного телеканалу, який напередодні потішався з того, що в попередній зустрічі в Маріуполі господарі впевнено перемогли з рахунком 3:0, «забувши» згадати про скандальну передісторію цього двобою, кияни вже до середини першого тайму потурбувалися про підсумковий результат. І знову своє вагоме слово сказали нинішні лідери віце-чемпіонів України. Після подачі на сьомій хвилині Віктором Циганковим кутового словенець Беньямін Вербич опинився, так би мовити, в потрібному місці в потрібний час. І з близької відстані… плечем переправив м’яч у ворота. Сам же Віктор Циганков на 25-й хвилині впевнено реалізував одинадцятиметровий, призначений за гру рукою в своєму штрафному майданчику капітана господарів Сергія Яворського.

А в дев’ятому турі, матчі якого відбулися минулих суботи-неділі, 22—23 вересня, підопічні Олександра Хацкевича переконливо здолали на НСК «Олімпійський» чернігівську «Десну» — 4:0. Перед свистком на перерву рахунок відкрив Микита Бурда. А після відпочинку результативні удари записали на свій рахунок знову ж таки Беньямін Вербич із Віктором Циганковим і поляк Томаш Кедзьора.

Інші результати дев’ятого туру: «Маріуполь» — «Олександрія» — 1:0, «Львів» — «Карпати» — 1:1, «Арсенал» — «Олімпік» — 1:3 (після сьомої поразки в дев’яти матчах італієць Фабріціо Раванеллі залишив посаду головного тренера канонірів), «Шахтар» — «Чорноморець» — 3:0, «Ворскла» — «Зоря» — 2:1.

Поєдинки передостаннього в першому колі десятого туру призначені на п’ятницю-неділю, 29—30 вересня. Розпочався він зустріччю «Карпат» із «Шахтарем», в якій господарі зазнали найбільшої в своїй історії поразки — 1:6. Сьогодні силами поміряються «Олімпік» з «Олександрією». А ще чотири матчі буде зіграно найближчої неділі. Київські динамівці вирушать у «гості» до «Арсеналу».

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