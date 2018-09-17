Доступна та якісна правова допомога в Україні (ч. 2)

Відеоматеріал створено за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні».

Володимир Адаменко у травні 2015 року у зв’язку призовом до армії був незаконно звільнений з посади слюсара-сантехніка пансіонату.

Після демобілізації він звернувся щодо поновлення на посаді та виплати належного йому середнього заробітку, однак отримав усну відмову.

Не маючи юридичної освіти, однак не погодившись із мотивацією адміністрації нібито пільги зберігаються лише за мобілізованими працівниками, чоловік звернувся за допомогою до військового комісаріату. Комісаріат направив на адресу пансіонату лист з обґрунтуванням необхідності поновлення його на роботі, однак це теж не дало результату.

Факт незаконного звільнення довелося відстоювати у суді, тож призначений системою безоплатної правової допомоги адвокат Ігор Савицький подав відповідний позов.

Суд поновив клієнта центру на посаді та постановив стягнути з пансіонату середній заробіток за час військової служби.

В Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, Ви зможете уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та інші питання щодо отримання такої допомоги. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України – безкоштовні.