Доступна та якісна правова допомога в Україні (ч. 3)

Відеоматеріал створено за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні».

Євгенія Дмитрієва у 2015 році стала опікуном малолітніх дітей-сиріт.

Жінка проживала у маленькій двокімнатній квартирі, а діти були прописані у трикімнатній. Однак батьки дітей не сплачували за комунальні послуги та незаконно підключилися до електропостачання. За це був виписаний великий штраф і квартиру відімкнули від електромережі.

Жінка кілька років безуспішно зверталася до комунальників з проханням відновити подачу електроенергії та дати дітям можливість жити у своїй оселі.

Клієнтка звернулася до системи безоплатної правової допомоги, і у суді змогла відстояти права дітей.

Після першого ж розгляду справи у суді електропостачання було відновлено, а нарахований батькам дітей борг списаний. Клієнтка сплатила лише за використану електроенергію.

Відеоматеріал створено за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні».

В Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, Ви зможете уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та інші питання щодо отримання такої допомоги. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України – безкоштовні.