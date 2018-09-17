Доступна та якісна правова допомога в Україні (ч. 4)

Відеоматеріал створено за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні».

Видатна рекордсменка, чемпіонка Європи, учасниця Паралімпійських ігор та багаторазова призерка чемпіонатів світу з пауерліфтингу серед людей з обмеженими можливостями Тетяна Фролова була змушена відстоювати свої права через суд.

Жінка у квітні 2016 року не отримала банківський переказ, оскільки через відсутність пандусу не змогла потрапити у приміщення.

Жінка оформила нотаріально посвідчену довіреність на соціального робітника, однак і йому банківські фахівці відмовили, аргументувавши внутрішніми розпорядженнями.

Неодноразові звернення жінки, соціального робітника, журналістів, які вже були в курсі ситуації, до керівництва банку не принесли жодного результату. Лише після наміру жінки звернутися до суду банк все ж таки виплатив гроші.

Та жінка наполягла через суд створити прецедент та забезпечити доступність банківських послуг для інших людей з інвалідністю.

Завдяки адвокатці Аріні Івашиній, призначеній системою безоплатної правової допомоги, суд зобов’язав банк встановити пандуси.

В Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, Ви зможете уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та інші питання щодо отримання такої допомоги. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України – безкоштовні.