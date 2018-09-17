Доступна та якісна правова допомога в Україні (ч. 5)

Відеоматеріал створено за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні».

Лідії Харитоновій після зняття показів лічильників перерахували їх уже за новими підвищеними тарифами, через що виник борг. Про це жінка навіть не здогадувалася, адже завжди своєчасно сплачувала отримані рахунки. Їй припинили газопостачання.

Жінка була готова сплатити нараховану суму та просила розбити її на кілька платежів, однак отримала відмову. Цілий рік Лідія Харитонова жила в холоді, не отримала субсидію, а на свої постійні звернення до газопостачальника та міської ради отримувала відписки.

Для захисту своїх прав клієнтці довелося звертатися до суду.

Призначений системою безоплатної правової допомоги адвокат подав позов, у якому аргументував, що газ був спожитий ще до підвищення тарифів, однак жодних рахунків на оплату газу у той час жінка не отримувала. Так навіть суд першої інстанції не погодився з аргументацією клієнтки та адвоката, і лише звернення до апеляційного суду допомогло відновити справедливість.

В Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, Ви зможете уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та інші питання щодо отримання такої допомоги. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України – безкоштовні.