Звитяги учня і наставника

Всесвітня федерація гирьового спорту визначила лауреатів другого чемпіонату Європи серед клубів. За нагороди змагань, проведених у польському Ольштині, змагалися богатирі з п’яти країн, які захищали честь десятьох клубних збірних.

До складу українського клубу «AKLU-Fitlife» голова правління Асоціації гирьового спорту України, наш земляк, а нині мешканець Ужгорода Андрій Яремус запросив і двох збаражців — заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Петра Багрія та одного з наймолодших його підопічних, сімнадцятирічного Богдана Тольпу.

І наставник, і учень не підвели. Обравши для виступу у вправі за довгим циклом 24-кілограмові снаряди, Петро Багрій укотре довів, що навіть у загальній віковій групі йому нема рівних серед атлетів, чия вага не перевищує 95 кілограмів — 90 підйомів. Гідний поваги і результат Богдана Тольпи — 55 удалих спроб. У важчій для себе ваговій категорії до 68 кілограмів (у ваговій категорії до 63-х не знайшлося потрібної кількості учасників) цього вистачило, аби вибороти третє місце.

Ще вісім золотих, дві срібні та одна бронзова медаль, завойовані нашими богатирями як у двоборстві, так і у вправі за довгим циклом і командній естафеті, дозволили вітчизняному клубові вибороти друге місце в командному заліку, поступившись тільки господарям помосту. А третіми фінішували гирьовики з Литви.

Фото з архіву Петра БАГРІЯ