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13.09.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Змагалися наймолодші

Понад дві сотні юних атлетів із більш ніж десяти областей нашої держави і сусідніх Молдови з Польщею минулих вихідних у Рівному сперечалися за нагороди дванадцятого Всеукраїнського турніру з вільної боротьби серед юнаків і дівчат пам’яті заслуженого тренера України Володимира Кайди. Цього року на встановлених у місцевій ДЮСШ «Авангард» килимах стосунки з’ясували юнаки віком до тринадцяти і дівчата — до шістнадцяти років. 

У баталіях наймолодших упевнено виступили і вихованці Тернопільської КДЮСШ №1. Серед атлетів, чия вага не перевищує 68-ми кілограмів, не було рівних Давидові Дедіву. А серед найлегших (до 27-ми кілограмів) друге місце виборов Павло Ільницький.

Іще ж двоє вихованців Валерія Красовського — Володимир Кутник і Родіон Чорний — у своїх вагових категоріях посіли п’яті місця.

Фото з архіву організаторів

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Про автора

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