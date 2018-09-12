З нагоди галузевого свята

У День фізичної культури та спорту чи не в усіх районах нашого краю провели змагання прихильників здорового способу життя, присвячені професійному святу працівників галузі. Зокрема в Гусятинському і в Теребовлянському районах.

У Гусятині фахівці відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з комунальним підприємством «ФСТ «Колос — спорт для всіх» на майданчику зі штучним покриттям місцевої дитячо-юнацької спортивної школи визначили лауреатів турніру з міні-футболу. Цьогорічні баталії традиційних учасників змагань завершилися перемогою у вирішальному матчі «Педагогів» із ДЮСШ над першою командою студентів Гусятинського коледжу ТНТУ імені І. Пулюя з мінімальною різницею в рахунку. Інша ж команда студентів у боротьбі за третє місце випередила учнів Гусятинської ЗОШ I—III ступенів.

А в Теребовлі на міському стадіоні «Колос» місцевий центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з відділом (тільки уявіть, яке коло питань здатна «охопити» чиновницька «братія») культури і туризму, спорту та охорони здоров’я населення райдержадміністрації визначили найсильніших у волейбольному турнірі дівчат і в кубку району з міні-футболу серед ветеранів.

Суперечка юних прихильниць гри над сіткою завершилася перемогою господарок майданчика над конкурентками з Гусятина і Тернополя. У баталіях же п’яти команд аматорів шкіряного м’яча тріумфували сеньйори з районного центру. За ними — друзі -суперники з Лошнева і Гайворонки.

На пам’ять про перемогу чемпіони повезли додому кубки, а лауреати — медалі, грамоти і дипломи.

Фото з архіву організаторів змагань