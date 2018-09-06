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06.09.2018 автор:  Віра Перун

Книголюби пожартували над білбордами політичних партій

У соцмережах узялися поширювати перероблені знімки білбордів політичних партій. На них замість передвиборчих гасел розмістили заклики до читання.

Фото з мережі Facebook

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Про автора

Віра Перун

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