Книголюби пожартували над білбордами політичних партій

ЯКБИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ… «Цієї російської агресії проти України не було б (або принаймні б ця війна не перейшла з інформаційної, економічної та диверсійної у відкрите військове протистояння), якби кожен українець в Україні та за її межами відстоював власну національну ідентичність, пропагував українську мову, українські традиції та українську національну гідність, розуміючи, що Україна починається з нього! […]