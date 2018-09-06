Книголюби пожартували над білбордами політичних партій

У соцмережах узялися поширювати перероблені знімки білбордів політичних партій. На них замість передвиборчих гасел розмістили заклики до читання.
Фото з мережі Facebook
У соцмережах узялися поширювати перероблені знімки білбордів політичних партій. На них замість передвиборчих гасел розмістили заклики до читання.
Фото з мережі Facebook
Напередодні нового року фахівці Тернопільської ОДПІ звертаються до тих, хто платить за землю (крім фізичних осіб). Згідно із статтею 286 Податкового кодексу платники щороку самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого подають до податкової інспекції за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію на рік з розподілом річної суми рівними […]
ЯКБИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ… «Цієї російської агресії проти України не було б (або принаймні б ця війна не перейшла з інформаційної, економічної та диверсійної у відкрите військове протистояння), якби кожен українець в Україні та за її межами відстоював власну національну ідентичність, пропагував українську мову, українські традиції та українську національну гідність, розуміючи, що Україна починається з нього! […]
Протягом дев’яти днів у Рівному тривав чемпіонат України з шашок-100 серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. За нагороди турнірів чоловіків і жінок сперечалися майстри древньої гри з сімнадцяти областей нашої держави.