Коли розмови не допомагають

Ще з початку третьої декади серпня київське «Динамо» і луганська «Зоря» видали серію невдалих матчів. Як у національній першості, так і на стадії плей-оф кваліфікаційного відбору європейських кубкових турнірів.

Звісно, що гравці обох команд конче мали реабілітуватися в очах власних уболівальників ще під час поєдинків сьомого туру чемпіонату України. Коли підопічним Юрія Вернидуба, який після поразки від «Лейпцига» в Лізі Європи мав намір подати у відставку, це вдалося (більш ніж упевнено здолали київський «Арсенал» у гостях — 5:0), то віце-чемпіони України перед двотижневою перервою, пов’язаною з офіційними поєдинками збірної, здається, остаточно сіли «в калюжу».

Виною тому львівські «Карпати». Рік у рік зелено-білі анонсують власні амбітні плани і з не меншою регулярністю бовтаються в середовищі аутсайдерів елітного дивізіону. Але ситуація може змінитися на краще після того, як кермо команди довірили колишньому асистентові Жозе Моуріньо Жозе Мораїшу. Після одного лишень здобутого в двох попередніх матчах очка підопічні португальського спеціаліста на початку вересня завітали до столиці на НСК «Олімпійський», побачила можливості нинішнього покоління гравців грізного колись «Динамо» і вперше за останні років двадцять перемогла одного з грандів вітчизняного футболу в гостях — 2:0.

Причому досить упевнено. Не тільки через те, що на створений господарями вже в дебюті небезпечний момент, який не зміг реалізувати Владислав Супряга, львів’яни ще до перерви відповіли двома влучними ударами Мар’яна Шведа. До снаги їм виявилося також протистояти суддівському свавіллю Олександра Дерда — такого собі «золотого свистка» вітчизняного суддівського корпусу, як жартує чимала кількість не тільки прихильників гри мільйонів, а й фахівців та експертів. Без жодних підстав вилучити за другу жовту картку вже на 55-й хвилині захисника гостей Аді Мегреміча — на таке здатний хіба він. Чи призначити небезпечний штрафний в їхні ворота через неіснуюче порушення правил у двоборстві захисника «Карпат» із Миколою Шапаренком.

Утім її величність спортивна Фортуна всю свою прихильність до динамівців вичерпала ще під час бездарного домашнього матчу з голландським «Аяксом», після якого підопічні Олександра Хацевича знову змушені були відправитися до групового турніру Ліги Європи. Після загалом майстерного удару Віктора Циганкова зі штрафного м’яч влучив тільки в поперечину воріт, так і не дозволивши господарям хоча би «розмочити» рахунок. «Дякувати» своїм підопічним тоді довелося вже білоруському спеціалістові. Втім за годину-другу скаже, що його неправильно зрозуміли: у відставку подавати не збирається. І під час перерви в чемпіонаті мав намір надзвичайно серйозно побалакати з гравцями команди.

А вже минулої неділі, після виїзної зустрічі в Запоріжжі з луганською «Зорею», чи не всі дістали змогу переконатися: навряд чи ця розмова суттєво позначилася на діях команди. Нічийним підсумком (1:1), без сумніву, більше мають бути незадоволеними саме господарі, які, забивши на 44-й хвилині завдяки зусиллям Артема Громова, ще до перерви втратили нагоду подвоїти рахунок. На щастя, в середині другого тайму підопічні Олександра Хацкевича врятувалися завдяки влучному ударові із середньої відстані свого капітана Сергія Сидорчука.

Інші результати восьмого туру: «Десна» — «Арсенал» — 1:0, «Олександрія» — «Шахтар» — 0:2, «Карпати» — «Ворскла» — 0:1 (відродження зелено-білих вочевидь знову відкладається), «Олімпік» — «Маріуполь» — 1:3, «Чорноморець» — «Львів» — 0:1.

Поєдинки дев’ятого туру призначені на найближчі суботу-неділю, 22—23 вересня. Перед ними три вітчизняні клуби розпочали боротьбу в групових турнірах єврокубків. Учора, 19 вересня, донецький «Шахтар» у Лізі чемпіонів на своєму полі в Харкові зустрівся з німецьким «Хоффенхаймом». Нічия — 2:2. А сьогодні «Динамо» і «Ворскла» проведуть стартові матчі в групових турнірах Ліги Європи. Кияни прийматимуть казахську «Астану», полтавці в Лондоні помірялися силами з «Арсеналом».

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