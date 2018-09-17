Комунальники роз’яснили тернополянам, звідки в останніх борги за тепло

Після завершення минулого опалювального сезону чимало тернополян почали звертатися зі скаргами на появу боргів за послуги з теплопостачання, а також гарячу воду. В комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго» роз’яснили ситуацію.

«Перш за все зазначимо, що субсидія призначається окремо на опалення та окремо на гарячу воду та по закінченню опалювального періоду невикористані субсидії за результатами перерахунку повертаються підприємством до бюджету. Зверніть увагу, що у рахунку виділені призначені субсидії по опаленню та по гарячій воді, – йдеться в повідомлення адміністрації КП. – Для прикладу родині із 3 чоловік призначено субсидію по опаленню – 1300 грн. та по гарячій воді – 250 грн. Обов’язкова частка плати встановлено відповідно 130 грн. та 35 грн. кожен місяць. Опалювальна площа помешкання – 50 м2. Субсидія призначається та нараховується кожен місяць по встановлених тарифах – 30,52 грн./м2 опалювальної площі за опалення та 67.04 грн/м3 – за гарячу воду.

Виконуючи вимоги законодавства, КП «ТМТКЕ» проводить нарахування плати за опалення з врахуванням температури зовнішнього повітря за розрахунковий місяць. Розрахункова плата наприклад в листопаді 2017 року за опалення становила 24,6585 грн/м2, що майже на 6 грн. менше, ніж встановлений тариф.

Родині за листопад нараховано за опалення 1 232, 93 грн. (50 м2 х 24,6585 грн/м2). Тобто в рахунку ми побачимо переплату за опалення 1 233,93 – 1 300 (субсидія) = – 67,07 грн. за рахунок призначеної субсидії. Родина у листопаді економила та використала тільки 1 м3 гарячої води, хоча призначено субсидію для відшкодування 4,8 м3 (соціальна норма 1,6 м3 на одну особу множимо на три особи). У рахунку теж буде відображена переплата по гарячій воді.

На цьому прикладі ми побачили, що родина у листопаді має переплату за послуги за рахунок призначених та невикористаних субсидій. У наступні розрахункові місяці ця переплата зарахована окремо по опаленню та окремо по гарячій воді, а за результатами опалювального періоду до 1 червня 2018 року проведено перерахунок субсидій та невикористані субсидії повернуті підприємством до бюджету.

За результатами перерахунку у споживача виникне заборгованість, якщо він не оплачував щомісяця обов’язкової частки за послуги, що визначена у Повідомленні про призначенні субсидії. Тому важливо щомісяця оплачувати обов’язкову частку витрат на оплату послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води».

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