Кому з тернополян дістануться гроші від Німецько-українського фонду

На Тернопільщині розпочалася співпраця між обласною державною адміністрацією, Німецько-Українським Фондом та його банками-партнерами, завдяки якій представники бізнесу можуть отримати часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами.

За повідомленням прес-служби Тернопільської ОДА, «скористатися програмою часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами можуть суб’єкти малого та середнього підприємництва Тернопільщини, в яких:

зареєстровані та розміщені виробничі потужності на території Тернопільської області;

вид основної діяльності відповідає вимогам порядку за 23 основними напрямками (текстильне виробництво, виробництво одягу, виробництво зі шкіри; оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, із соломки та рослинних матеріалів для плетіння, виробництво меблів; виробництво паперу та паперових виробів, поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації; виробництво хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, ін. неметалевої мінеральної продукції; металургійне виробництво, готових металевих виробів, електричного устаткування; виробництво машин і устаткування, причепів і напівпричепів; сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг; тимчасове розміщування, виробництво харчових продуктів, діяльність із забезпечення стравами та напоями; телекомунікації, комп’ютерне програмування, консультування, надання інформаційних послуг);

частка власної участі позичальника у фінансуванні об’єкту кредитування – не менше 20%;

стабільний фінансовий стан, юридична незалежність, відсутня прострочена заборгованість, позитивна кредитна історія;

цільове використання кредиту буде спрямоване на придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення; модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості; придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва».

В адміністрації інформують: відбуватиметься відшкодування за такими основними параметрами:

наявність коштів на часткове відшкодування відсотків в обласному бюджеті та НУФ;

термін виплати компенсації – 24 місяці;

максимальна сума кредиту – 100 тисяч євро;

процентна ставка – 7,5% в гривнях після здійснення відшкодування;

малі підприємства до 50 осіб – річний дохід 10 мільйонів євро;

середні підприємства до 250 осіб – річний дохід 50 мільйонів євро.

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