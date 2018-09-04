Красень-гол як доказ, що господарі не гірші

У сьомому турі чемпіонату України з футболу серед команд групи «А» другої ліги гравцям тернопільської «Ниви» довелося на своєму полі помірятися силами з одним із лідерів — «Черкащиною». Непростий першовересневий поєдинок, під час якого підтримати своїх улюбленців прийшли три з половиною тисячі вболівальників, завершився бойовою нічиєю — 1:1.

Чи не після перших же хвилин протистояння зелено-жовтих із жовто-зеленими (у багатьох глядачів саме таке поєднання форми учасників викликало доволі відчутну дисгармонію) було зрозуміло: сподіватися на «зливу» м’ячів у ще по-справжньому літній день не доводиться. Конкуренти передусім потурбувалися про надійність власних оборонних редутів, постаравшись звести до мінімуму кількість помилок, які дозволили би суперникам вийти на відкритий оперативний простір.

Утім завдяки старанням Ігоря Олексієнка ближче до середини першої половини гри господарі таки мали доволі непогану можливість підняти публіку на ноги. Але після розрізної передачі партнера по команді центральний півзахисник Ігор Кохман, увірвавшись до штрафного майданчика суперників, метрів із п’ятнадцяти не зміг влучити в ціль. Невдовзі відповідь гостей теж вийшла доволі небезпечною. Однак господарів урятував від неприємностей захисник Валентин Залізняк, заблокувавши удар нападника «Черкащини».

Нічого, здавалось би, не змінилося і після відпочинку. Але хвилин за десять після відновлення матчу на якусь мить доволі несподівано втратив психологічну впевненість голкіпер господарів Максим Механів. Його невиправдане рішення залишити власні володіння спочатку призвели до кутового, а далі — до небезпечного навісу гостей із правого флангу, після якого ні він сам, ні захисники не змогли завадити на 55-й хвилині нападникові жовто-зелених Романові Локтіонову ударом головою з близької відстані відкрити рахунок.

Натхнені успіхом гравці «Черкащини» спробували зміцнити свою перевагу. Однак Максим Механів, очевидно вирішивши, що однієї помилки за гру досить, упевнено зреагував на небезпечний удар у ближній кут воріт. Натомість головний тренер «Ниви» Віталій Шумський, добре розуміючи, що потрібно вносити корективи до дій підопічних, угадав насамперед із заміною Богдана Слоневського на Тараса Кривого. Досвідчений уже фланговий півзахисник чи не відразу додав діям команди необхідної агресивності, яка, зрештою, і допомогла господарям, хоча і під завісу зустрічі, відновити рівновагу. Причому домогтися бажаного вдалося завдяки нестандартним діям одного з футболістів.

На 88-й хвилині вже згаданий Ігор Кохман, отримавши пас від Тараса Кривого, наважився на удар на льоту щонайменше метрів із двадцяти п’яти. Постріл виявився настільки влучним і точним, що м’яч від поперечини залетів у самісіньку «дев’ятку» воріт гостей. А один зі спортивних порталів, який стежить за перипетіями боротьби в другій лізі, визнав гол Ігоря Кохмана найкращим у сьомому турі — бойова, повторюся, нічия 1:1.

Інші результати: «Минай» (Закарпатська область) — «Полісся» (Житомир) — 1:1, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Верес» (Рівне) — 0:1, «Буковина» (Чернівці) — «Поділля» (Хмельницький) — 3:2, «Калуш» — «Нива» (Вінниця) — 1:1.

У суботу, 8 вересня, гравці «Ниви» в гостях поміряються силами з рівненським «Вересом».

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