Лиш би самі дівчата у власні сили вірили

Напередодні початку нового сезону чимало фахівців та експертів висловлювали сумнів у здатності тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» повторити успіх попереднього, коли після восьмирічної перерви волейболісткам удалося вибороти один з комплектів нагород чемпіонату України серед жіночих команд суперліги. Мовляв, утрата відразу чотирьох гравців стартової шістки не може не позначитися на боєздатності колективу.

Після проведених же минулих п’ятниці-суботи, 14—15 вересня, поєдинків першого туру нового чемпіонату, в якому підопічні Віктора Туркули на власному майданчику двічі помірялися силами з рівненською «Регіною», скептики з песимістами були присоромлені принаймні тією обставиною, що не все так безнадійно. Повернення до рідних пенатів двох досвідчених майстрів спорту міжнародного класу, ліберо Вікторії Дельрос і зв’язуючої Ангеліни Мірчевої, що не могло не впасти у вічі, прогнозовано додало команді надійності як у грі на задній лінії, де Вікторія в найкращих своїх матчах здатна творити дива, так і при організації наступальних дій. Адже конкуренція головному диспетчерові «бронзового» складу Олені Стасівській з боку її ж попередниці Ангеліни Мірчевої — передусім головний біль для наставників суперниць, які відтепер повинні пам’ятати про те, що протягом того чи іншого двобою тактичний арсенал «Галичанки» може докорінно змінюватися.

Стосовно ж відсутності необхідного рівня майстерності в нападників, то вже в стартовому двобої з «Регіною» 19-річна Олександра Міленко виявила готовність узяти на себе роль головного бомбардира, записавши до власного активу двадцять очок. Прагнутиме, очевидно, не відставати і дебютантка команди, ровесниця Олександри Вікторія Ігнатова, котра набрала лише на п’ять пунктів менше. Та й інші з молодих і талановитих вихованок клубу, наділені довірою наставника й підтримувані відтепер граючим тренером Людмилою Борозновою, намагалися діяти з максимальною, як на свій рівень майстерності і досвід, самовіддачею.

Тож єдине, що вдалося за два ігрові дні волейболісткам із сусідньої області, взяти в господарок майданчика одну з партій у другому поєдинку — 3:0 (25:12, 25:18, 25:19) і 3:1 (25:16, 25:16, 17:25, 25:17) на користь «Галичанки-ТНЕУ-Гадз».

В одному ж із трьох інших двобоїв дебютного туру не обійшлося без справжньої сенсації. Чи не повністю зберігши склад, срібні призерки попередньої першості з луцької «Волині» в протистоянні з дебютантками елітного дивізіону з хмельницького «Новатора» спромоглися вибороти лише два очки з чотирьох можливих — 3:2 і 1:3. Южненський «Хімік» не мав проблем у зустрічах із чернігівським «Педуніверситетом» (3:0 і 3:0), а запорізька «Орбіта» за тернопільським сценарієм здолала вінницький «Білозгар» — 3:0, 3:1.

Наступної суботи, 22 вересня, в Луцьку визначаться лауреати Суперкубка України. За жіночий трофей посперечаються «Хімік» і «Галичанка-ТНЕУ-Гадз», за чоловічий — «Барком-Кажани» зі Львова і хмельницький «Новатор». А поєдинки другого туру чемпіонату призначені на п’ятницю-суботу, 5—6 жовтня. Тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» вирушить у гості до «Новатора».

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