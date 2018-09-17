«Ми станемо найбільшим приватним і кращим банком України»

Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк, які входять у міжнародну банківську групу ABH Holdings S.A. зі штаб-квартирою в Люксембурзі, об’єднують свої активи, щоб стати найбільшим приватним банком України.

Про те, як відбувається злиття, коли воно завершиться і які вигоди від нього отримають клієнти, нам розповів регіональний керівник із продажу та дистрибуції Подільського регіону Альфа-Банку Україна та Укрсоцбанку Микола ЛУЖНЯК.

– Коли Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк стануть однією фінансовою установою?

– Уже зовсім скоро. Юридичне злиття заплановано на перше півріччя наступного року. Але до злиття таких двох гігантів, як Альфа і Укрсоц, а подібних злиттів на українському ринку до цього ще не було, потрібно провести величезну підготовчу роботу.

Багато важливих етапів такої роботи вже пройдено: ми уніфікували продукти, синхронізували внутрішні процеси і підходи. Тепер у рамках міграції ми переводимо всіх активних клієнтів Укрсоцбанку на обслуговування в більш технологічний Альфа-Банк Україна, який стане основою для майбутнього єдиного банку. Переведення активних клієнтів завершиться до кінця поточного року.

– Як саме ви переводите клієнтів?

– Ми розробили ноу-хау – м’який формат міграції «2 в 1», коли на майданчику Укрсоцбанку розміщуються відділення обох банків: і Укрсоцу, і Альфа-Банку. Завдяки такому формату ми можемо клієнтові Укрсоцбанку, поки він користується звичним сервісом у звичному для нього відділенні, на місці розповісти про всі переваги переходу на обслуговування в Альфа-БанкуУкраїна.

Міграція триває вже близько року, і ми бачимо, що клієнти Укрсоцбанку, які перейшли на обслуговування в Альфа-Банк, примножують свій бізнес. Наприклад, ми більш активно продаємо кредитні продукти, будучи лідерами за обсягом видачі кредитів фізособам. Інтернет-банкінг і мобільний додаток в Альфа-Банку також більш сучасні та високотехнологічні.

Також ми зробили спрощену юридичну міграцію, щоб мінімально залучати клієнтів, у тому числі і щодо документального оформлення переходу. Це дуже зручно для підприємців або компаній.

– Що буде з клієнтами, які не встигнуть самостійно мігрувати до кінця року?

– Всіх інших, хто з різних причин не мігрує в Альфа-Банк до кінця 2018 року, ми будемо раді побачити на своєму балансі та в своїх відділеннях, коли відбудеться юридичне злиття. Але до цього ми хочемо охопити м’якою, комфортною міграцією якомога більше клієнтів.

Крім того, хотів би звернути увагу клієнтів Укрсоцбанку, що 1 жовтня ми відключаємо системи інтернет-банкінгу для фізосіб Ukrsotsbank Online і для юросіб – BusinessNet. З жовтня ці системи будуть недоступні, оскільки більшість клієнтів уже перейшла на сучасніші онлайн-сервіси Альфа-Банку Україна. Це ще одна причина, через яку ми запрошуємо клієнтів комфортно мігрувати в найближчі тижні.

– Що буде з мережею об’єднаного банку?

– Мережа буде скорочуватися за рахунок закриття неефективних, а також задвоєних точок продажів на сусідніх локаціях. Ми залишаємо тільки кращі відділення і розташування.

Тепер ми входимо у фінальну хвилю міграції, в межах якої з 301 відділення Альфа-Банку і Укрсоцбанку станом на початок 2018 року до кінця його залишиться 241 відділення Альфа-Банку і 8 хабів у різних регіонах, які працюватимуть у форматі «2 в 1». У цих хабах клієнти Укрсоцбанку, які не встигли самостійно перейти на обслуговування в Альфу, зможуть отримати стандартний сервіс.

При цьому ми зберігаємо майже незмінною мапу відділень, яка була разом в обох банків. Відповідно в кожному місті ми будемо представлені багатьма відділеннями.

– Тепер Альфа-Банк Україна з урахуванням показників Укрсоцбанку – найбільший приватний банк в Україні. Після завершення процесів міграції і злиття ви плануєте зберегти цей статус?

– Так, після злиття ми плануємо стати найбільшим і найкращим приватним банком. Ми дуже активно розвиваємося як універсальний банк для щоденного обслуговування всіх груп клієнтів, у тому числі за депозитними операціями, зарплатними проектами, електронними сервісами, включаючи мобільний додаток. Нещодавно запустили власну програму лояльності «Кеш’ю Клуб», де можна накопичувати бонуси за розрахунки платіжними картками і повертати частину витрат за картками живими грошима на рахунок.

ПАТ «Альфа-Банк». Ліцензія НБУ №61 від 05.10.2011 р. Усі види банківських послуг.

ПАТ «Укрсоцбанк». Ліцензія НБУ №5 від 05.10.2011 р. Усі види банківських послуг.