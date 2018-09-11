Найкращих серед кращих визначила спартакіада

Минулих вихідних в оздоровчому комплексі «Лісовий» у Скоморохах Бучацького району визначилися лауреати спартакіади «Найкраще спортивне село Тернопільщини», присвяченої Дню фізичної культури та спорту. За нагороди обласного етапу традиційних всеукраїнських стартів, організованих Тернопільською територіальною організацією всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» із допомогою Тернопільського регіонального відділення Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад України, місцевого осередку громадської організації «Національний олімпійський комітет України в Тернопільській області», селянсько-фермерського науково-виробничого господарства «Коваль», сперечалися збірні сільських фізкультурників з одинадцяти найкращих у своїх районах населених пунктів.

Саме про це насамперед наголосили на церемонії урочистого відкриття змагань голова територіальної організації сільського товариства Георгій Гунтік, виконавчий директор регіонального відділення асоціації Андрій Гладських, гостинний господар оздоровчого комплексу Іван Кіндрат, вручаючи представникам усіх команд заслужені відзнаки за перемогу на районних спартакіадах. Дводенний же змагальний марафон обласної мав визначити, хто захищатиме честь Тернопільщини під час фіналу всеукраїнської спартакіади, який наприкінці вересня традиційно відбудеться у Ворохті Івано-Франківської області.

Уже стартові суботні баталії традиційних, повторюся, змагань зайвий раз переконали: більшість фаворитів знову готові довести свою перевагу над конкурентами. За виступом гирьовика Володимира Боровського з Іванкова Борщівського району, скажімо, із захопленням спостерігали всі, хто був на той час вільний від змагань. Удалі 102 поштовхи двох 24-кілограмових снарядів і 202 підйоми гирі в ривку, звісно ж, не залишили суперникам шансів на перемогу. А в літньому павільйоні, де змагалися майстри малої ракетки, не менш упевнено почувався Віталій Бойко з Великих Гаїв Тернопільського району.

Хоча і конкурентам переможців не можна не віддати належного. В турнірі гирьовиків друге місце виборов Микола Юровський із Товстого Заліщицького, третє — Олексій Коляденко з Вікторівки Козівського районів. А після завершення змагань з настільного тенісу компанію Віталієві на п’єдесталі склали Андрій Слотвінський з Іванкова і Ярослав Пеляк з Вікторівки. Двобій же двох представниць прекрасної половини людства завершився перемогою Христини Колодницької з Ковалівки Монастириського району над Марією Кіндрат із Рохманова Шумського.

У той же час, як учасники турніру з міні-футболу завершували з’ясовувати стосунки в двох відбіркових групах, а волейболісти провели перші зустрічі змагань за коловою системою, стали відомі і лауреати шахових баталій. Переміг Олег Новиченко з Іванкова, за ним — Василь Деременда з Трибухівців Бучацького району і Степан Олійник з Вікторівки. А в турнірі дівчат Вікторія Прийдун із Товстого довела свою перевагу над Тетяною Хемій з Великих Гаїв.

У неділю ж із самого ранку місця шахістів за ігровими столами зайняли шашкісти. І їхні баталії допомогли завоювати перші нагороди ще двом збірним сільських фізкультурників. Титул переможця завоював Василь Федчишин з Голгочі Підгаєцького району, друге місце виборов Віталій Голод із Млинівців на Зборівщині. А третім фінішував Руслан Лукіянчук з Іванкова. Вдруге удостоїлася срібної відзнаки і Тетяна Хемій із Великих Гаїв, яка цього разу поступилася Ользі Дрожджак із Вікторівки.

Нарешті вирішальні баталії в міні-футболі та волейболі і найемоційніший та азартний вид сільських спартакіад — перетягування каната. У фінальному поєдинку аматорів шкіряного м’яча команда з Іванкова здолала переможців іншої групи з Вікторівки. Третє ж місце дісталося не менш дружному колективові із Млинівців. Натомість майстри гри над сіткою з Великих Гаїв, палко підтримувані головою своєї ОТГ Олегом Кохманом, таки змогли випередити волейболістів з Ковалівки Монастириського району і Трибухівців. А турнір із перетягування каната допоміг завоювати нагороду і одинадцятій із збірних сільських фізкультурників. Богатирі з Васильківців Гусятинського району вибороли третє місце. У фінальному ж двобої атлети з Вікторівки здолали квінтет із Трибухівців.

Коли ж завершилися напружені спортивні баталії, гаряча пора настала в суддівської колегії. Збірна фізкультурників з Іванкова, набравши 143 очки, заслужено стала переможцем і завоювала путівку на всеукраїнський фінал. Однак випередила головних конкурентів з Великих Гаїв і Вікторівки всього на п’ять пунктів. А для того, аби визначити віце-чемпіонів у командному підсумку, довелося рахувати ще й додаткові показники. За кількістю перших місць визначити сильніших не вдалося. А ось других більше завоювали сільські фізкультурники з Великих Гаїв. До шістки найкращих також увійшли команди з Трибухівців, Ковалівки і Млинівців.

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