Вільне життя
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05.09.2018 автор:  Вільне Життя

Начебто чоловік

Мешканець сусідньої області взяв у товариша паспорт, вклеїв туди своє фото і пішов реєструвати шлюб із тернополянкою.

Коли через два роки жінка вирішила розлучитися, то не змогла цього зробити. Вона дізналася, що, як повідомили в прес-службі прокуратури області, фактично не одружена зі своїм чоловіком. Його товариш теж не знав, що перебуває в шлюбі з тернополянкою.

Нині Тернопільська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі використання завідомо підробленого документа.

Підготувала С. МАНДРИК

Фото з вільних джерел

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