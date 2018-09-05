Начебто чоловік

Мешканець сусідньої області взяв у товариша паспорт, вклеїв туди своє фото і пішов реєструвати шлюб із тернополянкою.

Коли через два роки жінка вирішила розлучитися, то не змогла цього зробити. Вона дізналася, що, як повідомили в прес-службі прокуратури області, фактично не одружена зі своїм чоловіком. Його товариш теж не знав, що перебуває в шлюбі з тернополянкою.

Нині Тернопільська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі використання завідомо підробленого документа.

Підготувала С. МАНДРИК

Фото з вільних джерел