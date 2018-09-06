На Тернопіллі активізувався небезпечний американський білий метелик

Карантинний організм пошкоджує понад 300 видів плодових, декоративних, лісових та інших культур. Гусінь АБМ, відроджена з однієї кладки яєць, може повністю оголити плодове дерево 10 – 15 річного віку.

Найулюбленішими культурами метелика є: шовковиця, клен американський, айва, бузина, вишня, груша, виноград, волоський горіх, слива, хміль, яблуня.

Американський білий метелик дуже красивий на вигляд — білосніжний, із шовковистим відливом. Іноді зустрічається з темними або жовто-коричневими цяточками на крилах. Голова, груди, ноги й черевце вкриті білими волосинками.

Вусики чорні з білим запиленням: у самців перисті дворядно-гребінчасті, у самиць — дворядно-пильчасті нитчасті. Розмах крил метелика 25–36 мм (іноді 40–50 мм), довжина тіла 9–15 мм. Яйце: кулеподібне з плоскою основою, розміром 0,5-0,6 мм. Гусениця: 1-го віку світло-жовта, завдовжки 1-1,5 мм, доросла – 30-40 мм. Тіло гусениці старшого віку густо вкрите щетинками і волосками, на спинній частині є два ряди чорних бородавок і три ряди оранжево-жовтих бородавок з боків. Лялечка: видовжено-яйцеподібної форми, 10-15 мм.

Самки відкладають яйця на верхній і нижній бік листків у кількості 1200 – 1500 яєць, розвиток яких триває 5 – 10 діб. Період розвитку гусениці становить 45 – 54 доби. Заляльковуються в різних захищених місцях. На розвиток лялечки потрібно 9 – 14 діб. У липні — серпні відбувається літ метеликів другого покоління. Гусениці, які завершили розвиток, у серпні — вересні заляльковуються і залишаються до весни наступного року. В південних областях шкідник розвивається у двох поколіннях.

Основна ознака пошкодження американським білим метеликом – наявність на деревах павутинних гнізд. Гусениці 1-2 віків утворюють гнізда з декількох листочків, які обплетенні павутиною. В кінці розвитку п’ятого віку гніздо може досягати розміру 1-1,5 м.

В прохолодну й дощову погоду може спостерігатися масова загибель гусені АБМ. Лялечки гинуть у зимовий період при зниженні температури нижче –30 °С.

Основний спосіб поширення – самостійне переміщення метеликів на певні відстані. В пошуках статевого партнера і місця для відкладання яєць самки літають на відстані до 250 м. При сильному вітрі перенесення відбувається на більш значні відстані. Гусениці перед заляльковуванням розповзаються на 20-25 м від кормового дерева. На великі відстані американський білий метелик переноситься транспортними засобами, лісо – та пиломатеріалами, сільськогосподарськими вантажами, пакувальною тарою, іншими вантажами.

Методи боротьби у зоні поширення АБМ:

– зрізання та знищення всіх виявлених при огляді зелених насаджень павутинних гнізд. Обрізку з подальшим спалюванням гнізд необхідно проводити в той період, коли гусінь знаходяться в гнізді;

– обробка плодових садів та лісосмуг інсектицидами та біопрепаратами згідно з «Переліком пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»;

– у зоні поширення, особливо в населених пунктах, рекомендується застосування бактеріальних препаратів;

– на присадибних ділянках перекопка ґрунту для знищення лялечок низькими температурами.

Прес-служба

ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області

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