На Тернопіллі відбудуться нічні перегони

Вшосте на Тернопіллі пройдуть пригодницькі перегони під назвою «Терен». Цьогоріч захід відбудеться на Монастирищині.

Організовують дійство Тернопільська обласна федерація спортивного туризму та ГО «Команда Терен».

«Терен» – це нічні змагання з орієнтування, що включають у себе пошук контрольних пунктів та проходження різноманітних технічних етапів. Учасники змагатимуться у піших дистанціях з орієнтуванням по компасу, з орієнтуванням по GPS, а також у дистанції на велосипедах. На проходження маршруту дається півдоби – 12 годин.

Триватимуть перегони 3 дні – з 28 по 30 вересня.

Для учасників передбачили також цікавий лекторій на різну тематику й підготовку до перегонів.

За шість років проведення змагань географія учасників сягнула Луганська, Одеси, Івано-Франківська та навіть Польщі. На Тернопільщину, за інформацією організаторів, приїжджають представники федерації спортивного туризму, активні мандрівники, туристи, спортсмени, студенти, організатори різноманітних спортивних змагань тощо.

Реєструватися команди можуть на сайті bikeportal.org.ua

За анонсами й перебігом можна слідкувати у мережі Facebook:

подія – https://goo.gl/sDB8XA

сторінка – https://www.facebook.com/teren.race/

Фото надано організаторами