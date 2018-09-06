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Вільне життя  |  Медицина  |  На що хворіють цими днями мешканці Тернопілля
06.09.2018 автор:  Віра Перун

На що хворіють цими днями мешканці Тернопілля

Фахівці Тернопільського обласного лабораторного центру провели моніторинг інфекційної захворюваності. За первинними діагнозами 4 вересня зареєстрували 41 випадок ІЗ.

Як повідомили в пре службі центру, серед захворювань виявлено такі:

  • гострі кишкові інфекції – 14 випадків;
  • покуси тваринами – 8 випадків;
  • туберкульоз – 4 випадки;
  • напади (присмоктування) кліщів – 3 випадки;
  • мікроспорія – 2 випадки;
  • педикульоз – 2 випадки;
  • харчова токсикоінфекція – 1 випадок;
  • кір – 1 випадок;
  • скарлатина – 1 випадок;
  • гарячка неясного ґенезу – 1 випадок;
  • несприятлива подія після імунізації – 1 випадок;
  • лептоспіроз – 1 випадок;
  • хвороба Лайма – 1 випадок;
  • хронічний вірусний гепатит С –1 випадок.

Фото з вільних джерел

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Про автора

Віра Перун

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