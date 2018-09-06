На що хворіють цими днями мешканці Тернопілля

ОДНИМ ІЗ ЛАУРЕАТІВ КОНКУРСУ «ЛЮДИНА РОКУ-2016» СТАВ АНДРІЙ ЦВЯХ — ЄДИНИЙ НА ТЕРНОПІЛЛІ ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК У ГАЛУЗІ ОРТОПЕДІЇ І ТРАВМАТОЛОГІЇ, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ З ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВОЮ ХІРУРГІЄЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. ГОРБАЧЕВСЬКОГО. А ЩЕ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ — КАНДИДАТ У МАЙСТРИ СПОРТУ З БІАТЛОНУ І ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. У 1986 РОЦІ БУВ ЧЕМПІОНОМ […]