На що хворіють цими днями мешканці Тернопілля

Фахівці Тернопільського обласного лабораторного центру провели моніторинг інфекційної захворюваності. За первинними діагнозами 4 вересня зареєстрували 41 випадок ІЗ.
Як повідомили в пре службі центру, серед захворювань виявлено такі:
- гострі кишкові інфекції – 14 випадків;
- покуси тваринами – 8 випадків;
- туберкульоз – 4 випадки;
- напади (присмоктування) кліщів – 3 випадки;
- мікроспорія – 2 випадки;
- педикульоз – 2 випадки;
- харчова токсикоінфекція – 1 випадок;
- кір – 1 випадок;
- скарлатина – 1 випадок;
- гарячка неясного ґенезу – 1 випадок;
- несприятлива подія після імунізації – 1 випадок;
- лептоспіроз – 1 випадок;
- хвороба Лайма – 1 випадок;
- хронічний вірусний гепатит С –1 випадок.
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