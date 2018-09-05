Не прогавте!

Повідомлення від Тернопільської ОДПІ. Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України проінформував про внесення змін до пошукової системи загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.

Мова про розділи «Запитання-відповіді з бази знань», «Нормативні та інформаційні документи» і підрозділ «Письмові звернення» до розділу «Єдиний реєстр ІПК, Електронний кабінет, письмові звернення».

Скориставшись новою функціональною кнопкою «нове у розділі», користувачі ЗІР мають можливість за один «клік» здійснити вибірку та ознайомитися із запитаннями-відповідями, документами, відповідями на письмові звернення або всіма одночасно (в залежності від обраного джерела пошуку), внесеними в ЗІР протягом останніх семи календарних днів.

Окрім того, для додаткової деталізації пошуку необхідної інформації, пошукову систему ЗІР доповнено критерієм, який дозволяє розподіляти інформацію за типами платників (юридичні, фізичні, самостійно зайняті особи або всі типи платників).

Детальніше про використання пошукової системи ЗІР у розділі «Про ресурс». Телефон для довідок Центру обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 — 43-46-10).

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ