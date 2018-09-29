Не тільки на Закарпатті побували, а й у Греції

Наприкінці минулого тижня маршрут одних вихованців Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби проліг до Виноградова Закарпатської області, інших — до неблизької від нас Греції. На всіх чекало серйозне випробування участю у престижних змаганнях.

В одному з районних центрів Закарпаття відбувся десятий відкритий Всеукраїнський турнір пам’яті відомого тренера Еміла Кудрона та з нагоди дня міста. За нагороди ювілейних стартів сперечалися 170 кадетів з Угорщини, Словаччини, Білорусі, Молдови і багатьох міст нашої держави. Серед тих, кому пощастило піднятися на п’єдестал пошани, і троє тернопільців. Другі місця в своїх вагових категоріях завоювали студенти технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Віталій і Дмитро Скальські. А учень ЗОШ №24 Олексій Данцев удостоєний відзнак за третє місце.

Не легше довелося і тим з атлетів, хто в грецькому «Олімпія-клубі» боровся за відзнаки інтернаціональних юнацьких змагань — ліги Європи. Рівень своєї майстерності довелося підтверджувати в напружених сутичках із понад двома сотнями ровесників з Угорщини, Сербії, Хорватії, Швеції, Румунії, Молдови і Греції.

І більшість із наших земляків не підвела своїх наставників, заслуженого тренера України Андрія Телебана, майстрів спорту Володимира Лучанка, Сергія Вар’яна і Василя Мончака. В своїх вагових категоріях титули переможців завоювали Олександр Шевчук із ЗОШ №21, Дмитро Мілов із ЗОШ №23 і Максим Радик із ЗОШ Великої Березовиці. Бронзові ж медалі завоювали Анатолій Паснак із ЗОШ №12 і Павло Попович із ЗОШ №16.

На фото: юні тернопільські борці разом з одним зі своїх наставників Володимиром ЛУЧАНКОМ після завершення турніру в Греції.

Фото з архіву навчального спортивного закладу