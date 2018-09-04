Не тільки час звітів, а й виборів

Під головуванням першого заступника голови місцевого осередку громадської організації «Національний олімпійський комітет України в Тернопільській області» Віталія Ігнатенка відбулося одне з останніх за цієї каденції засідань членів виконавчого комітету. Звісно, що головну увагу присутні приділили підготовці до чергових звітно-виборних зборів.

Процес виборів делегатів на звітно-виборні збори місцевого осередку від федерацій, громадських організацій активістів олімпійського руху, проінформував головуючий, практично завершений. Членів же виконавчого комітету попросив оперативно допомагати у вирішенні організаційних питань під час підготовки до проведення відповідального форуму. Свої зауваження та пропозиції з цього приводу висловили і присутні на засіданні члени виконавчого комітету.

Звітно-виборні збори місцевого осередку громадської організації «Національний олімпійський комітет України в Тернопільській області» заплановані на вівторок, 25 вересня 2018 року. Зібрання відбудеться в Тернопільському національному економічному університеті. Про час початку його роботи делегатам буде повідомлено додатково.

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