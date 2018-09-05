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Вільне життя  |  Новини  |  Тернопіль  |  Ні грошей, ні ремонту
05.09.2018 автор:  Віра Перун

Ні грошей, ні ремонту

Працівники Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури розпочали кримінальне провадження через зловживання працівників однієї зі селищних рад області.

Чиновники привласнили понад 200 тисяч гривень, які надійшли з держбюджету на ремонт місцевого дитячого садка.

За інформацією прес-служби прокуратури Тернопільської області, працівники селищної ради через зловживання службовим становищем заволоділи коштами субвенції з державного бюджету, виділеними на капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок). Ремонт ніхто не зробив, хоча кошти за виконання усіх робіт проплатили.

Нині триває розслідування.

Фото з вільних джерел

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