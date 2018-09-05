Ні грошей, ні ремонту

У Кропивницькому, як нещодавно перейменували обласний центр Кіровоградської області, наприкінці минулого тижня відбувся Кубок України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та інтелекту. І після завершення змагань в усіх трьох нозологіях вихованці Тернопільського «Інваспорту» не раз і не два удостоїлися честі піднятися на п’єдестал пошани.