Ні грошей, ні ремонту

Працівники Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури розпочали кримінальне провадження через зловживання працівників однієї зі селищних рад області.
Чиновники привласнили понад 200 тисяч гривень, які надійшли з держбюджету на ремонт місцевого дитячого садка.
За інформацією прес-служби прокуратури Тернопільської області, працівники селищної ради через зловживання службовим становищем заволоділи коштами субвенції з державного бюджету, виділеними на капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок). Ремонт ніхто не зробив, хоча кошти за виконання усіх робіт проплатили.
Нині триває розслідування.
Фото з вільних джерел