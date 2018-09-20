Остаточну дату виборів визначено

Під головуванням першого заступника голови місцевого осередку громадської організації «Національний олімпійський комітет України в Тернопільській області» Віталія Ігнатенка відбулося останнє за цієї каденції засідання членів виконавчого комітету. Звісно, що головну увагу присутні приділили підготовці до чергових звітно-виборних зборів.

Процес виборів делегатів на звітно-виборні збори місцевого осередку від федерацій, громадських організацій активістів олімпійського руху, проінформував головуючий, практично завершений. Членів же виконавчого комітету попросив оперативно допомагати у вирішенні організаційних питань під час підготовки до проведення відповідального форуму. Свої зауваження та пропозиції з цього приводу висловили і присутні на засіданні члени виконавчого комітету.

На прохання голови місцевого осередку, олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної звітно-виборні збори громадської організації призначили на п’ятницю, 28 вересня 2018 року. Зібрання відбудеться в приміщенні бібліотеки Тернопільського національного економічного університету на вулиці Бережанській, 4 в обласному центрі. Реєстрація делегатів і гостей — із десятої ранку в офісі місцевого осередку на вулиці Бережанській, 6. Початок роботи звітно-виборних зборів — об 11-й годині.

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