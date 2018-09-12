Пам’ятають друзі і вихованці

Понад півтори сотні атлетів із шістнадцяти областей нашої держави і білоруського Бреста з’їхалися наприкінці минулого тижня до Тернополя, аби посперечатися за нагороди відкритого юнацького чемпіонату України з велосипедного спорту на шосе в двох вікових групах і 24-х традиційних Всеукраїнських велоперегонів пам’яті майстра спорту Володимира Філіпенка. За три змагальні дні визначилися лауреати в індивідуальних перегонах на час, індивідуальних групових перегонах і в гонці-критеріумі.

Якщо за перипетіями боротьби в перших двох дисциплінах, проведених на Чернівецькому шосе, мали змогу спостерігати головним чином жителі Мишковичів Тернопільського району, то критеріумом у самому центрі нашого обласного центру знову насолодилися чимало мешканців і гостей Тернополя.

Після подоланих загалом двохсот із лишком кілометрів чемпіоном у загальному заліку став торішній переможець Андрій Пономар із Чернігова, якому не було рівних на всіх дистанціях. Упевнений виступ у критеріумі допоміг піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани його землякові Денисові Хотульову. А відзнак за третє місце удостоєний студент технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Юрій Щербань. В індивідуальних перегонах на час наш земляк, до речі, зумів випередити віце-чемпіона.

Суперечка дівчат теж завершилася подвійною перемогою двох велосипедисток з однієї області. Мова про Дарину Нагуляк і Юлію Калинюк із Хмельниччини. Третьою ж фінішувала Юлія Малінова з Донецька.

Лауреати змагань в обох вікових групах нагороджені медалями, грамотами, призами. А переможці, після того, як отримали традиційні дубові вінки чемпіонів, випустили в небо білих голубів. Про призи і грошові винагороди подбали вихованці і друзі тренера, майстра спорту Володимира Філіпенка, пам’яті якого і проводяться ці змагання, — Андрій Грабовецький, Богдан Музичка, Михайло Добровольський, Володимир Шулепа з Дубного на Рівненщині, Сергій Богацький, Віталій Мартинюк. А також тернопільські меценати Вадим Перець, Віктор Дрозд, Володимир Чайка, Леонід Євсєєв, Михайло Гросуляк. До них приєдналися також торгова марка «Ласунка», мережа магазинів «Спортландія» та інші. А голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна з нагоди Дня фізичної культури та спорту вручив учням секції велоспорту Тернопільської ОДЮСШ велосипеди, форму та обладнання.

Про високий рівень організації традиційних змагань подбали профільні всеукраїнські міністерство і федерація, управління облдержадміністрації і міської ради, міський та обласний центри фізичного здоров’я населення, місцеві осередки федерації і НОК України.

Фото Василя БУРМИ