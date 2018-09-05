Першовересневий батьківський край

У два перші дні вересня в Борщеві відбувався щорічний всеукраїнський шаховий фестиваль «Батьківський край» пам’яті шахіста Володимира Чубака. Четвертий і наймасовіший турнір, який коли-небудь відбувався в місті, за підтримки Тернопільської обласної шахової федерації організував районний шахово-шашковий клуб «Королівська фортеця».

Перед початком змагань з вітальними словами до 81 прихильника древньої гри різного віку з Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської і Львівської областей звернулися заступник міського голови Андрій Чокан, організатор Ігор Багрій і директор Борщівської гімназії імені Р. Андріяшика» Іван Крохмалюк. Вони із задоволенням відзначили, що шахові баталії в Борщеві стають усе популярнішими. Взяти участь у головному турнірі «А», скажімо, цього разу зголосилися міжнародні гросмейстер і майстер, два майстри спорту, десять кандидатів у майстри, три десятки першорозрядників. А про популярність шахів на Борщівщині свідчить хоча би та обставина, що в дорослому і двох дитячих турнірах понад чверть учасників захищатимуть честь малої батьківщини.

Далі — про підсумки. Баталії дорослих завершилися впевненою перемогою міжнародного майстра з Черніввців Михайла Ярмистого — вісім очок з дев’яти можливих. А в суперечці за друге місце тернопільський майстер Ігор Бабій за додатковими показниками випередив дружину, міжнародного гросмейстера Ольгу Бабій. Неодноразовий переможець турніру кандидат у майстри Богдан Мазурчак цього разу фінішував четвертим, п’ятим — кандидат у майстри з Чернівців Григорій Мінтенко, шостим — і це теж не може не радувати — першорозрядник Богдан Сушириба з Бучача.

Найкращою серед жінок стала Вікторія Швець з Львівщини, серед людей з обмеженими можливостями — кандидат у майстри Андрій Сухов із Чернівців, серед ветеранів — ще один його земляк Вадим Ковтунович. Оскільки ж організатори вручали лауреатам тільки по одному призові, то найкращими серед першорозрядників визнали також Богдана Павлюха з Бучача, Олександра Пастушенка з Чемерівців на Хмельниччині та Івана Войтовича з Теребовлі. Серед місцевих же аматорів гри відзнак за успішні виступи удостоїлися Руслан Кизима, Олег Новиченко, Віталій Ковч і найстарший учасник Яків Кубей. Не забули і про дітей, які наважилися кинути виклик дорослим, — Олександра Довгалюка з Кам’янця-Подільського, тернопільця Владислава Кустру і Владислава Базюка з Хмельницького.

У двох же дитячих турнірах фестивалю свою майстерність продемонстрували 33-є юних спортсменів. Після завершення сильнішого за складом, де змагалися шахісти першого і другого розрядів, призи за три перші місця поїхали до Кам’янця-Подільського разом Олександром Чігарєвим, Андрієм Стрільчуком і Андрієм Дудком. А в суперечці дівчат не було рівних Вікторії Прийдун із Чорткова. Натомість абсолютним переможцем турніру «С» став борщівський шахіст Тимофій Скрипник, який за два змагальні дні виграв усі дев’ять проведених партій. За ним — Максим Сакундяк із Ланівців Борщівського району і Максим Багрій з Борщева. В турнірі дівчат земляків підтримали Діана Скорохід, Каміла Лис і Уляна Ковч.

Призами за досягнення в спеціальних номінаціях відзначені також юні місцеві шахісти Давид Лис, Максим Чернега, Тарас Дякун, Яна Ковч, Юлія Масуляк і наймолодша учасниця турніру — семирічна Єлизавета Каніщук з Кам’янця-Подільського. Переможці і призери нагороджені кубками, статуетками, медалями, грамотами і преміями, всі учасники змагань — грамотами за активну участь і волю до перемоги. Спеціальні подарунки від організаторів отримали також ті із шахістів, які народилися 1 чи 2 вересня.

Шахово-шашковий клуб «Королівська фортеця» щиро вдячний за допомогу в проведенні турніру президентові Тернопільської обласної федерації шахів Богданові Чубаку, директорові ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» Ігореві Балафіну, підприємцям Тарасові Багрію, Станіславові Гуцулу, Романові Домітраку, заступникові голови Борщівської районної ради Андрієві Русенку, директорові Борщівської гімназії імені Р. Андріяшика» Іванові Крохмалюку і директорові Борщівської центральної бібліотечної системи Світлані Миколинській. А також керівникам агроколеджу та оздоровчого комплексу «Лісова пісня» Ярославові Козію і Віталієві Шереметі за організацію поселення приїжджих шахістів.

На фото: на згадку про всеукраїнський шаховий фестиваль «Батьківський край» його учасники сфотографувалися на центральному майдані Борщева.

Фото з архіву організаторів