Пильність не завадить

Повідомлення від Тернопільської ОДПІ. Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахований за календарний квартал, до двадцятого числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

При несплаті (неперерахуванні) або несвоєчасній сплаті єдиного внеску, починаючи з 20-го числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, до фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, починаючи з 1 січня 2015 року накладається штраф у розмірі двадцяти відсотків своєчасно не сплачених сум. На суму недоїмки також нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Також за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску фізичні особи — підприємці несуть адміністративну відповідальність.

Детальніше — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ