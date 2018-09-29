Побували в гостях, чекають гостей у себе

Юні вихованці Зборівської ДЮСШ, які займаються легкою атлетикою, набирають усе більше міжнародного досвіду. Нещодавно, скажімо, побували в польському Седльце, де взяли участь у традиційних міжнародних змаганнях.

Додому підопічні Володимира Небельського повернулися з гарним настроєм. У бігу на 600 метрів друге місце виборола Уляна Рава, на 1000 метрів — Марія Мочук. У суперечці ж спринтерів відзначився Олександр Антонів, який у вирішальному забігу на 100 метрів фінішував третім.

А на свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, вихованці і тренери спортивного навчального закладу чекають гостей уже в себе. На традиційний всеукраїнський легкоатлетичний турнір «Зборівська битва» запрошуються юні прихильники «королеви спорту» віком до тринадцяти років.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО