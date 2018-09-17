Поїздка «під кайфом»

На Збаражчині поліціянти затримали водія таксі, який, окрім перевезення пасажирів, вирішив на деяких заробляти по-іншому — продавав клієнтам коноплю.

У поліції повідомили, що задокументували факт продажу дози. За два грами канабісу таксист-наркоторговець отримав 300 гривень. Окрім цього, в таксі поліціянти виявили ще декілька підготовлених доз для продажу.

Наразі встановлюють осіб, які могли купувати в таксиста коноплю, а також джерело походження наркотичної речовини.

Водія відправили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів.

Підготувала К. ВЕРБІВСЬКА

Фото з вільних джерел