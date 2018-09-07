Прибрали — і їсти

Пам’ятаю, як якось перед виборами Тернопіль дусивсі в сміттю. Поки політики сі чубили, люди нюхали ароматні баки і злосно дивилисі на своїх кумирів.

Теперка, дивлюсі, же місто взєло та й вирішило, як москалі казали, «стряхнуть старіной». Хоче показати кузькіну мать селам району, в якому мітить газдувати.

Не знаю, яким місцьом думают чиновники, но в селі зо сміттьом не біда. То місто може за тиждень сі засмородіти. А в селі яке сміття може бути? Траву спололи — на гридку замість міндобрива. Їдло сі лишило — поділилисі з Бровком і Мурчиком. Папір в смітничку — спалили. Гіляка десь сі заваляла — порубали і в п’єц. А клійонки і пластик зібрали в мішок і завезли підприємцям на переробку ще й кілька копійок заробили.

І кому тепер зле? Хочеш показати із себе господара — наведи лад на своїй території та й кради менше. А ми во прибрали обійстя і пішли рихтувати такі-во заварні пиріжки.

Для тіста нам тре 250 мілілітрів молока, 80 грам масла, 180 грам муки, п’ять яєц і капку солі, так як все — для смаку. Для крему наладьте 400 мілілітрів сметани, 200 грам цукру, пакетик ванільки і зо 15—20 полуничок. Беремсі за тісто. В банячок наливаємо молоко, додаємо капку соли для смаку, масло. То всьо доводимо до кипіння, закім масло сі розтопит. Тоди скручуємо вогонь і сипемо потрошка муку, постійно перемішуючи тісто. Далі перекидаємо його в миску міксера і збиваємо ним тісто до хвилини. Тоди перемішуємо і вибиваємо по одному дві яйци. Як суміш підстигне, ставимо в холодильник на 10 хвилин. Далі знову вмикаємо міксер і продовжуємо збивати, вибиваючи по одному решту яєць (тобто три). Тісто має бути гладке, но не дуже густе, аби можна було лижкою взяти. Накладаємо його в кондитерський мішок. Перед тим бляшку змащуємо олією. З мішка витискаємо у формі равликів майбутні пиріжки. Не давайте дуже густо, жеби сі не позлипали. Духовку розігрійте до 200 градусів. Печемо півгодини, тоди на п’ять-шість хвилин лишаємо підрум’янюватися при відкритій дверці духовки. Так сі не перепече тісто. Як зрихтуєте пиріжки, берітьсі за масу. Сметану, ванільку і цукор збиваємо міксером, аби маса була пишна. Вважийте, не перебийте, бо можна сі перестарати. Її накладіт акуратно на пиріжки, а наверха поставте по полуничці. Я ще люблю пиріжки надрізати і всередину масу накладати. А вам як вже сі схоче.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК

Ілюстрація Миколи ПИЛИПОВИЧА