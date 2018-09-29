Радість життя

Довідкова інформація від Тернопільської ОДПІ. Про режим роботи центрів обслуговування платників у святкові та вихідні січня 2018 року. Найближчої суботи, 6 січня, податківці готові допомогти всім бажаючим з дев’ятої ранку до опівдня. А ось у понеділок, 8 січня, в податковій — вихідний день. Також фахівці податкової нагадують, що в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ можна […]