Радість життя

З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначають першого жовтня, тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і шахово-шашковий клуб «Авангард» запрошують до участі в традиційних турнірах із шахів і шашок чоловіків і жінок, старших шістдесяти років. Змагання відбудуться в неділю, 30 вересня, в шахово-шашковому клубі «Авангард» за адресою: м. Тернопіль, вул. І. Франка,16.
Початок змагань — о 12-й годині. Системи проведеннях обох турнірів визначатимуться суддівською колегією залежно від кількості учасників.
Фото тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»