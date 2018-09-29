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29.09.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Радість життя

З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначають першого жовтня, тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і шахово-шашковий клуб «Авангард» запрошують до участі в традиційних турнірах із шахів і шашок чоловіків і жінок, старших шістдесяти років. Змагання відбудуться в неділю, 30 вересня, в шахово-шашковому клубі «Авангард» за адресою: м. Тернопіль, вул. І. Франка,16. 

Початок змагань — о 12-й годині. Системи проведеннях обох турнірів визначатимуться суддівською колегією залежно від кількості учасників.

Фото тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

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Про автора

Богдан Дікальчук

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