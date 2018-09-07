Село на Шумщині увійшло в лідери національного конкурсу

У трійку лідерів у конкурсі «Неймовірні села України» потрапило село Іловиця, що в Шумському районі

Цими днями в Міністерстві аграрної політики, як повідомили в прес-службі відомства, відбулась церемонія нагородження переможців та фіналістів IІI Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2018».

За результатами конкурсу, перше місце посіло селище Гоща, Рівненської області, друге – село Крилос, Івано-Франківської області, третє – село Іловиця, Тернопільської області. Формат конкурсу у 2018 році передбачав відбір найкращого бізнес-плану розвитку сільських територій.

Переможці отримали грошові нагороди та дипломи, а фіналісти – призи від партнерів конкурсу.

Призовий фонд, який становив, 150 тисяч гривень, розподілено між переможцями наступним чином:

перше місце — Гоща, Рівненська область — 100 тис. грн;

друге місце — Крилос, Івано-Франківська область — 25 тис. грн;

третє місце — Іловиця, Тернопільська область — 25 тис. грн.

Також представник села-переможця конкурсу отримає можливість від проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» відвідати восени цього року Німеччину для обміну досвідом щодо розвитку державного управління та коопераційного самоврядування у Німеччині.

Фото з вільних джерел