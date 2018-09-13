Старань голкіпера для перемоги замало

І в п’ятому за останній місяць поєдинку ніхто із суперників по групі «А» другої ліги чемпіонату України з футболу не зміг здолати гравців тернопільської «Ниви». Однак третя за цей період нічия, звісно ж, не допомогла підопічним Віталія Шумського суттєво покращити турнірне становище.

У Млинові, де наші земляки минулої суботи, 8 вересня, в гостях помірялися силами з рівненським «Вересом», жодному із суперників так і не вдалося домогтися бажаного — нульова нічия. Ближчими до успіху, на думку прес-служби футбольного клубу «Нива», були господарі. Однак надійні дії голкіпера зелено-жовтих Максима Механіва звели нанівець усі їхні зусилля. Натомість старань партнерів Максима по команді теж не вистачило для того, аби схилити шальки терезів на свій бік. Хоча вже в компенсований до другого тайму час героєм зустрічі міг стати Анатолій Чорномаз, який за мить перед тим вийшов на заміну. Але після подачі кутового дивом не влучив у ворота суперників.

Інші результати восьмого туру: «Полісся» — «Чайка» — 1:0, «Нива» (Вінниця) — «Минай» — 0:0, «Поділля» — «Черкащина» — 1:2, «Буковина» — «Калуш» — 0:3.

У дев’ятому турі тернопільська «Нива» прийматиме житомирське «Полісся». Гра відбудеться в неділю, 16 вересня. Початок зустрічі на Тернопільському міському стадіоні — о 17-й годині.

Фото із сайту ФК «Верес»