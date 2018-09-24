Сто років історії Чехії у коміксах покажуть тернополянам

27 вересня о 16:00 у тернопільській галерії “Бункермуз” розпочнеться відкриття виставки “Тим часом в іншому місці … / Століття чеського коміксу”. На відкритті експозиції буде присутня культурна аташе посольства Чехії Люціє Ржегорнікова.

“Тим часом в іншому місці” — цими словами творці коміксів попереджають своїх читачів про те, що у пропонованій розповіді настає певний перелом — дещо змінилося, щось відтепер буде по- іншому. Адже зовсім не кожну історію — байдуже, цілком вигадану чи засновану на правдивому історичному підґрунті — можна без суттєвих втрат передати лише з однієї точки зору.

Сто років від утворення Чехословаччини пропонує унікальну нагоду заринутись в національну історію чеського коміксу (та образ історії в коміксі). Виставка представляє чеську творчість у всій багатогранності її форм та в історичному контексті.

Тематично спроектована так, щоб продемонструвати багатство ракурсів: сектори, що відображають конкретний жанр, перемежовуються із секціями, які змальовують стрижневі моменти чеської історії. Спрямуванням на ключові жанри, поворотні моменти та взаємне міжкультурне натхнення виставка пропонує прихильникам свого роду серію розповідей про сучасний чеський комікс і його “перше століття”.

Нехронологічний виклад історії чеського коміксу є особливо підходящим, аби показати, що тим часом в іншому місці – в іншому жанрі, іншою формою, по-іншому — чеський комікс знову крокував уперед. Якщо ми зрозуміємо минуле, ми зможемо зрозуміти і сучасність.

Довідка

Чеський центр у Києві при Посольстві Чеської Республіки в Україні входить до мережі Чеських центрів, яка є частиною Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Чеські центри як додаткова ланка дипломатичних структур всебічно репрезентують Чеську Республіку за кордоном. У Києві Чеський центр активно працює з 1996 року.

Основні напрями діяльності Чеського центру – культура та освіта.

Діяльність Чеського центру в галузі культури не обмежується традиційними напрямами у музиці, кіно, театральному чи образотворчому мистецтві, але також направлена на розвиток нових тенденцій та альтернативних пошуків у мистецтві. Чеський центр організовує та підтримує культурні й освітні акції, які створюють цілісне враження про Чеську Республіку як державу, що прагне до інтеграції з найрозвинутішими країнами світу. Співпраця на міждержавному рівні засновується на принципі, що добра взаємна проінформованість сприятиме розвиткові дружніх стосунків між країнами.

За 2002 та 2017 роки Чеським центром було організовано більше ніж 1360 як масштабних так і маленьких культурних акцій. На сьогодні Чеський центр при Посольстві Чеської Республіки в Україні має свої філіали у 9 містах України та Мінську (Білорусь).