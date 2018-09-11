«Тернопільська озеряна»: зустріч давніх друзів

Відкриті першість і чемпіонат міста з оздоровчого бігу «Тернопільська озеряна», які в День фізичної культури та спорту провели вже в двадцять друге, зібрали на набережній ставу майже дві сотні прихильників здорового способу життя. Серед тих, хто вирішив посперечатися за нагороди традиційного пробігу, двоє майстрів спорту міжнародного класу, близько десятка майстрів спорту.

А ще — прихильники бігу віком від чотирнадцяти років до сімдесяти п’яти і більше. Хтось із них не пропустив жодного з попередніх стартів, хтось — уперше випробував себе на міцність характеру, здолавши дев’ять із лишком кілометрів навколо Тернопільського ставу. В абсолютній першості перемогли, звісно, професіонали — майстер спорту з Дніпра Артем Казбан і тернопільська бігунка, учасниця нещодавнього чемпіонату Європи з легкої атлетики, майстер спорту міжнародного класу Наталія Стребкова.

Якщо перший з них протягом значної частини дистанції, так би мовити, відчував дихання в спину Дмитра Дідоводюка і Руслана Савчука з Івано-Франківська, їхнього земляка Павла Волуйкевича, уславленого українського бігуна Івана Гешка з Чернівецької області, Юрія Вихопня з Білої Церкви, а також наших земляків Олександра Гнатюка з Русланом Даньківим, то Наталії рівних за класом не знайшлося. Причому друге і третє місця теж завоювали тернопільські бігунки Христина Паньків з Іриною Бернацькою.

Лауреатам абсолютних першостей серед чоловіків та жінок, окрім грамот і медалей, дісталися в нагороду й преміальні від спонсорів — Дмитра Легонькова, Назара Іваськіва і Тараса Худзика. А переможців і призерів в усіх вікових групах традиційно нагородили призами від федерації легкої атлетики Тернопільської області, Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення і їхніх партнерів — місцевого осередку громадської організації «Національний олімпійський комітет України в Тернопільській області», обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», торгової марки «Ласунка», мережі магазинів «Спортландія», експертів туристичного спорядження Gorgany, торгової марки «Хомка», ТОВ «Медіспорт» і стоматологічної клініки DVM.

На фото: «Тернопільська озеряна» на старті; переможці цьогорічного забігу Артем КАЗБАН і Наталія СТРЕБКОВА.

Фото Василя БУРМИ