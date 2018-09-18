Тетянин день

Майже шість сотень юних прихильників «королеви спорту» з 24-х областей і столиці нашої держави наприкінці минулого тижня сперечалися в Харкові за нагороди командного чемпіонату України з легкої атлетики серед вихованців ДЮСШ і СДЮШОР 2003 року народження та молодших. Дводенні старти принесли збірній Тернопільщини «золото» і «срібло».

Високих медальних здобутків удостоїлася вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут. Спочатку підопічна Володимира Дуди відзначилася в бігу на 2000 метрів із перешкодами. Зупинивши електронний хронометр на позначці 7 хвилин 31,79 секунди, майже на дванадцять секунд випередила срібну призерку змагань.

Не менш самовіддано боролася за перемогу і в бігу на 800 метрів, фінішувавши з особистим досягненням — 2 хвилини 25,21 секунди. Втім домогтися ще одного тріумфу серед інших чинників, мабуть, завадив і регламент командних стартів, під час яких лауреати на цій дистанції визначалися за найкращими результатами, показаними в п’яти забігах. Тож підбадьорюваній власними наставниками фаворитці завершального Евеліні Заїці з Кривого Рогу на останніх метрах дистанції вдалося покращити час Тетяни на 1,58 секунди і стати переможницею. А наша землячка змушена задовольнитися «сріблом» і сподіваннями на те, що під час особистих змагань, але вже в старшій віковій групі, візьме в ровесниці з Дніпропетровщини реванш в очному протистоянні.

Непоганих успіхів у Харкові домоглися і списометальники, які в Тернопільській ОДЮСШ займаються під керівництвом Галини Шмуляєвої. Також встановивши особисте досягнення (46 метрів 97 сантиметрів), четверте місце виборов Степан Петришин. Шостою фінішувала Дарина Мостова (30 метрів 27 сантиметрів), дев’ятим — наймолодший у команді Олексій Навроцький (34 метри 47 сантиметрів). Свого наставника Наталію Гавронську з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту прогресом у результатах порадувала і бігунка на 400 метрів Вікторія Драгунцова. Нове особисте досягнення — 1 хвилина 01,88 секунди — дозволило дівчині вибороти восьме місце.

На фото: Тетяна КОГУТ (на передньому плані, №737) долає яму з водою; разом з наставником Володимиром ДУДОЮ.

Фото з архіву федерації легкої атлетики Тернопільської області