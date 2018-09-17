Вільне життя
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17.09.2018 автор:  Вільне Життя

Украсти в 11 років

Працівники Чортківського відділу поліції розшукали крадія, що поцупив дороговартісну портативну акустичну колонку марки «JBL» з місцевої крамниці. Вартість краденого — понад 3,5 тисячі гривень.

Під час проведення розшукових заходів поліціянти вийшли на слід неповнолітнього мешканця Чорткова. Хлопцеві — 11 років.

У крадіжці дитина зізналася, однак причину такої поведінки не пояснила.

Оскільки хлопець — малолітній, його не притягнуть до відповідальності. За неналежне виховання адміністративну відповідальність (а це — штраф від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) понесуть батьки.

Підготувала К. ВЕРБІВСЬКА

Фото з вільних джерел

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