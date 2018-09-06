У звітах з єдиного внеску — зміни

Інформація від Тернопільської ОДПІ. Наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року за номером 511 внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом мінфіну від 14 квітня 2015 року за номером 435.

Додаток 1 до порядку «Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнено новою категорією страхувальника — 245 «Члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах».

Додаток 2 до порядку «Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнено сімнадцятьма новими кодами категорій застрахованих осіб.

У додаток 3 до порядку «Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» внесено уточнення.

Таблицю 1 додатку 4 доповнено новими рядками:

— 3.2.1, де зазначається сума нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю, в розмірі 22 відсотки;

— 3.3.1, де зазначається сума нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами і організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, в розмірі 22 відсотки;

— 3.4.1, де зазначається сума нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю (за умов, визначених частиною 14 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»), працюючим особам з інвалідністю, в розмірі 22 відсотки.

Ці рядки умовно відображають суму єдиного внеску за звичайною ставкою на зарплату осіб з інвалідністю. Рядки 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 заповняються довідково і не впливають на загальні суми третього рядка таблиці 1.

Податковий номер або серію та номер паспорта замінено на реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX застрахованої особи.

Суттєві зміни було внесено до таблиці 5 додатку 4 до порядку. Ця таблиця призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.

Таблиця 5 додатку 4 до цього порядку подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

— було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із застрахованою особою;

— було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

— особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника;

— особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;

— особі надано відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);

— особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Змінено назву реквізиту 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток», де зазначають початок і закінчення таких відносин. Для військової служби зазначають дату, коли особа вперше вступила на військову службу, або дату, коли вона закінчила проходження військової служби, у порядку, встановленому положенням про проходження військової служби.

Таблицю 5 доповнено новими реквізитами:

колонка 12 «Професійна назва роботи»;

колонка 13 «Код ЗКППТР»;

колонка 14 «Код класифікатора професій»;

колонка 15 «Посада»;

колонка 16 «Документ-підстава про початок, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток»;

колонка 19 «Військове звання».

Код класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи вибираються з довідника, що відповідає національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010».

Назва посади відповідає запису у трудовій книжці.

Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника вноситься у таблицю 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Записи про причини звільнення в таблиці 5 мають вноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, п. 4 ст. 40 КЗпП України.

Якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатку 4 до цього порядку не формується та не надається.

Таблицю 6 додатку 4 до порядку доповнено новим кодом типу нарахування 14 — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди в зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням).

Таблиці 7, 8, 9 додатк4 4 до порядку не змінено.

Повністю змінено додаток 5 до порядку: замість трьох таблиць — одна.

Фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів звіт згідно з додатком 5 до цього порядку.

Протягом року при призначенні пенсії подають звіт із позначкою «призначення пенсії» за період до дати формування заяви на призначення пенсії. При цьому тип форми «початкова» не зазначається.

Детальніше — Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ