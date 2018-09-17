У Тернополі мешканці однієї з вулиць не можуть розібратися зі сміттям

«Цьогоріч у березні ОСББ на вулиці За Рудкою, 1 закрило на цій вулиці смітник, — звернулася з листом до редакції тернополянка Данута Муляр, що мешкає в будинку №9 на цій же вулиці. — Ключі дали тільки своїм мешканцям і магазинові «Дукат».

На якій підставі вони це зробили? Смітник був побудований ще до утворення ОСББ. Де іншим мешканцям вулиці тоді викидати непотріб?

Мені запропонували купити контейнер і викочувати його на дорогу двічі на тиждень. Я не можу цього зробити, мені 83 роки, інвалід І групи, погано чую і ходжу з допомогою палички.

Зверталася до міської ради, міського голови, та ніхто не хоче мені допомогти. Я ж кожен місяць сплачувала за вивезення сміття».

Ми попросили прокоментувати ситуацію перевізника побутових відходів, який обслуговує згадану в листі вулицю.

Як розповів директор ДП «Фірма Альтфатер Тернопіль» Василь Орденас, будинок на вулиці За Рудкою, 9 — приватний. За вивезення сміття домогосподарство не сплачує і навіть не має укладеної угоди із підприємством. Жителі багатоповерхівки, до якої звикли нести свої відходи мешканці приватного сектору, справді закрили свій контейнерний майданчик.

Оскільки графік вивезення відходів і кількість контейнерів розраховується на кількість тих, хто оплачує за послугу, то стає цілком зрозуміло, що вони не розраховані ще й на мешканців приватного сектору, тому й виникають ситуації із переповненням контейнерів.

— Поки будинок обслуговував ЖЕК, була домовленість про те, що мешканці приватного сектору, які мають укладені угоди із ДП «Фірма Альтфатер Тернопіль», можуть користуватися цими контейнерами, — пояснив Василь Орденас. — Його прибирання здійснювали працівники обслуговуючого підприємства. Коли будинок став об’єднанням співвласників, то вони вирішили закрити свій контейнерний майданчик, оскільки ним користувалися як ті, хто сплачує за послугу, так і ті, в кого немає угод. Крім того, із приватного сектору несуть багато відходів: зрізані гілки, гнилу городину, «великогабаритку» (поламані меблі, сантехніка, будівельні матеріали тощо), опале листя, яке категорично не можна кидати до контейнерів. Звалище поблизу багатоповерхівки набридло жителям, які справно сплачують за послугу вивезення ТВП. Тож жителям приватного сектору було запропоновано укласти угоди на вивезення сміття із підприємством, та пропозицію вони проігнорували за принципом «чому маю платити, якщо я можу не платити?»

Щодо прохання придбати контейнер для сміття, то таке справді кажуть жителям приватного сектору, оскільки це цілком логічно — а куди ж сміття викидати? Якщо мешканці укладають угоду на вивезення сміття із ДП «Фірма Альтфатер Тернопіль», то оплачують лише за послугу перевезення. Надати контейнери безкоштовно підприємство не може. Втім тернополяни мають можливість придбати доброякісні контейнери де завгодно, зокрема і в нас. Маємо як нові, так і користовані. Придбати цю річ сусіди можуть до спілки — на декілька домогосподарств. Вартість вивезення сміття вартує 61 гривню 20 копійок на місяць при умові вивезення раз у тиждень. Якщо сусіди домовляться, то й цю суму вони можуть розділити між собою. Тобто угоду укладає хтось один, але всі користуються спільним контейнером і вартість послуги ділять умовно на всіх. Для того щоб вивезти контейнер за межі воріт, не потрібно володіти особливою фізичною силою, оскільки він на коліщатах і зробити це раз на тиждень може будь-хто.

Проблема ця для Тернополя — не нова. Схожі ситуації й непорозуміння, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, виникають особливо на тих вулицях, де є як приватна забудова, так і багатоповерхівки.

В «Альтфатері» ж кажуть: якщо в тернополян будуть виникати запитання щодо проблем зі сміттям, то за роз’ясненнями й порадами люди можуть звертатися до фірми. Тут отримають роз’яснення й поради.

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